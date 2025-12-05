التقويم الاقتصادي: تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المتأخر هو الخبر الرئيسي اليوم 🔎

التقويم الاقتصادي الكلي اليوم خفيف نسبيًا. التقرير الوحيد ذو الأهمية العالمية هو تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي المتأخر لشهر سبتمبر. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه يعكس بيانات سبتمبر تقلل من أهميته بشكل أكبر، ويكون رد فعل السوق أضعف مما سيكون عليه في حالة صدور جديد.

بالإضافة إلى ذلك، سنتلقى أيضًا التقرير الأولي لجامعة ميشيغان لشهر ديسمبر، بالإضافة إلى بيانات سوق العمل من كندا - معدل البطالة وتغير التوظيف.

التقويم التفصيلي لليوم:

07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - السلع المعمرة لشهر أكتوبر:

طلبات المصانع الألمانية: توقعات 0.3% على أساس شهري؛ سابقًا 1.1% على أساس شهري؛

10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

الناتج المحلي الإجمالي: توقعات 1.4% على أساس سنوي؛ سابقًا 1.5% على أساس سنوي؛

الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): توقعات 0.2% على أساس ربع سنوي؛ سابقًا 0.1% على أساس ربع سنوي؛

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر نوفمبر:

التغير في التوظيف: متوقع -1.5 ألف وظيفة؛ سابقًا 66.6 ألف وظيفة؛

التغير في التوظيف الكامل: سابقًا -18.5 ألف وظيفة؛

التغير في التوظيف بدوام جزئي: سابقًا 85.1 ألف وظيفة؛

معدل البطالة: متوقع 7.0%؛ سابقًا 6.9%؛

متوسط ​​الأجور بالساعة للموظفين الدائمين: سابقًا 4.0%؛

معدل المشاركة: سابقًا 65.3%؛

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر سبتمبر:

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي: متوقع 0.3% على أساس شهري؛ سابقًا 0.3% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي: متوقع 2.8% على أساس سنوي؛ سابقًا 2.7% على أساس سنوي؛

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي: متوقع 0.2% على أساس شهري؛ سابقًا 0.2% على أساس شهري؛

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي: توقعات بنسبة 2.9% على أساس سنوي؛ سابقًا 2.9% على أساس سنوي؛

الدخل الشخصي: توقعات بنسبة 0.3% على أساس شهري؛ سابقًا 0.4% على أساس شهري؛

الإنفاق الشخصي: توقعات بنسبة 0.3% على أساس شهري؛ سابقًا 0.6% على أساس شهري؛

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - السلع المعمرة لشهر سبتمبر:

طلبات المصانع: سابقًا 1.4% على أساس شهري؛

طلبات المصانع باستثناء النقل: سابقًا 0.1% على أساس شهري؛

السلع المعمرة باستثناء النقل: سابقًا 0.6% على أساس شهري؛

السلع المعمرة باستثناء الدفاع: توقعات بنسبة 0.1% على أساس شهري؛ سابقًا 0.1% على أساس شهري؛

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير التضخم الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر ديسمبر:

توقعات التضخم في ميشيغان لمدة عام: سابقًا 4.5%؛

توقعات التضخم في ميشيغان لخمس سنوات: سابقًا ٣.٤٪؛

توقعات المستهلكين في ميشيغان: متوقعة ٥٢.٠٪؛ سابقًا ٥١.٠٪؛

ثقة المستهلكين في ميشيغان: سابقًا ٥١.٠٪؛

الظروف الحالية في ميشيغان: متوقعة ٥١.٣٪؛ سابقًا ٥١.١٪؛

٣:١٠ مساءً بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - كلمة لين، محافظ البنك المركزي الأوروبي