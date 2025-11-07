حصاد الأسواق (07.11.2025)

تباين أداء مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ. انخفضت المؤشرات الصينية بنسبة 0.10-0.70%، وارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.05%، بينما انخفض مؤشر AU200.cash الأسترالي بنسبة 0.54%.

في سوق الفوركس، لا تزال التقلبات منخفضة في بداية اليوم. ارتفع الدولار الأمريكي قليلاً ( USDIDX +0.17% ). من بين أضعف العملات الدولار النيوزيلندي والين الياباني، حيث انخفض كلاهما بنسبة 0.10-0.20% تقريبًا. من ناحية أخرى، كان الدولار الأسترالي من بين العملات الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 0.10-0.15%.

وافقت شركة تيسلا على حزمة رواتب ضخمة لمدة عشر سنوات، مبنية على الأداء، لإيلون ماسك بقيمة تريليون دولار، مرتبطة بتحقيق إنجازات بارزة، مثل بيع 20 مليون سيارة سنويًا، ومليون سيارة أجرة آلية، ومليون روبوت بشري، وزيادة القيمة السوقية من 1.5 تريليون دولار إلى 8.5 تريليون دولار. وللمقارنة، سلمت تيسلا أكثر من 1.7 مليون سيارة كهربائية في عام 2024.

أعلن البيت الأبيض أنه لن يُصدر أي تراخيص تصدير لرقائق الذكاء الاصطناعي المقيدة من شركة إنفيديا، المصممة للصين، مُخالفًا بذلك إشارات المرونة السابقة الصادرة عن الرئيس ترامب.

صرحت بيث هاماك، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بأنها تُريد أن تبقى السياسة "مُقيدة"، مُشيرةً إلى أنه في حين أن عدم وجود زيادات إضافية هو الحالة الأساسية، إلا أنه لا يُمكن استبعادها.

أكد ألبرتو موساليم، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، على مرونة الاقتصاد الأمريكي، مُتوقعًا تباطؤًا في الربع الرابع يتبعه انتعاش في عام 2026، مُحذرًا في الوقت نفسه من أن الرسوم الجمركية والعجز الكبير يُشكلان مخاطر تضخمية.

يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على موقفهم الحذر، مشيرين إلى أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف سياسته النقدية بشكل حاد.

سحب بنك الشعب الصيني صافي 1.57 تريليون يوان من النظام المصرفي من خلال عمليات السوق المفتوحة، وهو أكبر انخفاض في السيولة منذ يناير 2024.

في اليابان، ارتفع إنفاق الأسر بنسبة 1.8% على أساس سنوي في سبتمبر (الزيادة الخامسة على التوالي)، لكنه جاء أقل من التوقعات البالغة +2.5%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالإنفاق على السيارات والترفيه.

انخفضت الصادرات بنسبة 1.1% على أساس سنوي (بالدولار الأمريكي) على الرغم من توقعات النمو، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.0% فقط، وهي أيضًا أقل من التوقعات.

أبلغ بنك جي بي مورغان عملاءه أن سوق الأسهم الصاعدة لا تزال قائمة، وأن أي تصحيح ينبغي اعتباره فرصة للشراء. وأشار البنك إلى نمو اقتصادي أمريكي مرن وأرباح شركات قوية، متوقعًا أن يتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 7000.