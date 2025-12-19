«أدنوك» توقّع اتفاقية تمويل أخضر بملياري دولار مع «التأمين الكورية»

وقّعت «أدنوك»، اتفاقية تمويل أخضرٍ بقيمة 7.34 مليار درهم او ما يعادل ملياري دولار مع «شركة التأمين التجاري الكورية» (K-Sure)، بهدف تمويل مشروعات منخفضة الكربون عبر عملياتها المختلفة. وذلك خلال زيارة الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إلى جمهورية كوريا، حيث التقى يونغجين جانغ، الرئيس ورئيس مجلس إدارة «شركة التأمين التجاري الكورية».

يشار أنه يأتي التسهيل الائتماني المدعوم من «شركة التأمين التجاري الكورية»، والذي تمت هيكلته ضمن «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بـ «أدنوك»، ليتيح تمويل المشاريع المؤهلة والتي تمتثل لمعايير التمويل المستدام الدولية المعتمدة. وقد أصدرت شركة «فيتش المستدامة» رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» يؤكد توافق «إطار عمل التمويل المستدام» الخاص بـ «أدنوك» مع هذه المعايير الدولية.

بهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»: «يؤكد هذا التسهيل الائتماني التزام «أدنوك» بتمويل النقلة النوعية في أنظمة الطاقة بالتزامن مع الحفاظ على نهج قوي ومنضبط في إدارة رأس المال. ومن خلال شراكتنا مع «شركة التأمين التجاري الكورية»، نوسّع نطاق الوصول إلى التمويل الأخضر، ونعزّز علاقاتنا الاقتصادية مع جمهورية كوريا، كما نستمر في ترسيخ مكانة «أدنوك» كإحدى أهم الشركات الرائدة في مجال الطاقة منخفضة الكربون عالمياً».

يشار أنه يمثّل هذا التسهيل أول تمويل ائتماني أخضر لـ «أدنوك» مدعوماً من وكالة ائتمان صادرات كورية، وذلك عقب صفقة مماثلة بقيمة 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) أبرمتها الشركة مع «بنك اليابان للتعاون الدولي» في عام 2024. وبذلك، ترتفع إجمالي قيمة التمويلات الخضراء التي حصلت عليها «أدنوك» إلى 18.35 مليار درهم أو مايعادل 5 مليارات دولار) خلال 18 شهراً فقط، ما يعزز سجلها المميز في مجال التمويل الأخضر.

الجدير بالذكر أن «بنك أبوظبي الأول» قام بدور المنسق لجانب قرض «التمويل الأخضر»، بينما قام بنك «سانتاندير» بدور المنسق لجانب «وكالة ائتمان الصادرات» ضمن الاتفاقية.