التقويم الاقتصادي: مبيعات التجزئة من كندا؛ بيانات جامعة ميشيغان من الولايات المتحدة

تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع لجلسة التداول الأخيرة لهذا الأسبوع في أوروبا والولايات المتحدة. ارتفع عقد DE40 حاليًا بنسبة 0.81% تقريبًا، بينما ارتفع مؤشر US100، الذي يمثل شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.5%. وتأتي هذه الارتفاعات نتيجةً للمكاسب المستمرة التي أعقبت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المنخفضة الصادرة أمس في الولايات المتحدة، كما تعكس أيضًا ردود الفعل الإيجابية نسبيًا تجاه قرار بنك اليابان اليوم. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المصرفيين لم يذكروا في بيانهم العملية التي أُعلن عنها في سبتمبر/أيلول لبدء تقليص ميزانية البنك عن طريق إعادة بيع حيازاته من صناديق المؤشرات المتداولة. وأشارت تقارير سبتمبر/أيلول إلى أن هذه العملية ستبدأ في أوائل عام 2026. ونتيجةً لذلك، ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.95% اليوم.

ما الذي يجب ترقبه خلال جلسة اليوم (بتوقيت وسط أوروبا)؟

2:30 مساءً، كندا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر/تشرين الأول:

مبيعات التجزئة: التوقعات 0.0% شهريًا؛ انخفاض بنسبة 0.7% شهريًا (القيمة السابقة)

الساعة 2:30 مساءً، كندا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر:

مبيعات التجزئة الأساسية: التوقعات 0.0% شهريًا؛ النتيجة السابقة 0.2% شهريًا؛

الساعة 4:00 مساءً، الولايات المتحدة - تقرير جامعة ميشيغان عن التضخم لشهر ديسمبر: