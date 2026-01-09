حصاد الأسواق (09.01.2026)

في وول ستريت أمس، قلّص المستثمرون انكشافهم على أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة في العام الماضي، ووجّهوا رؤوس أموالهم نحو شركات الطاقة، وشركات السلع الاستهلاكية، والشركات الصغيرة، مما يشير إلى اتساع نطاق الاستثمارات وانخفاض تركيزها. واليوم، تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية انخفاضًا طفيفًا.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنحو 0.6%، منهيًا بذلك موجة صعود قصيرة استمرت ثلاثة أيام. وقد أثّر ضعف أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، بما فيها إنفيديا وآبل، سلبًا على المؤشر، وعزّز فكرة أن هيمنة الشركات العملاقة قد تفقد بعضًا من زخمها على المدى القصير.

تترقب الأسواق اليوم عاملين رئيسيين: تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، وقرار محتمل للمحكمة العليا الأمريكية بشأن تعريفات ترامب الجمركية. وفي تمام الساعة 2 ظهرًا بتوقيت غرينتش، سنطلع أيضًا على البيانات الأولية لمؤشر ثقة المستهلك وتوقعات التضخم الصادرة عن جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة.

ارتفعت أسهم شركات الدفاع أمس بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الإنفاق العسكري، مما يُذكّر بأنّ عناوين الأخبار السياسية لا تزال قادرة على التأثير بسرعة على أداء القطاع، لا سيما في المجالات المرتبطة مباشرةً بالميزانيات الحكومية.

واستمرت أسهم الشركات الصغيرة في جذب الانتباه، حيث سجّل مؤشر راسل 2000، وهو مؤشر رئيسي للشركات الصغيرة، مستوىً قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 1% (4.5% منذ بداية العام)، إذ اتجه المستثمرون إلى ما هو أبعد من قطاع التكنولوجيا في السوق، وأبدوا رغبة أكبر في تنويع استثماراتهم نحو النمو المحلي.

وتوقف انتعاش سوق السندات العالمية مؤقتاً. فقد تراجعت سندات الخزانة الأمريكية، وارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.18%، مما يعكس سوقاً لا يُسرع في توقع تباطؤ حاد، بل يتبنى نظرة أكثر توازناً لمخاطر النمو والتضخم.

وكانت مؤشرات سوق العمل داعمة للمعنويات: فقد انخفضت عمليات تسريح العمال المُعلنة في الشركات إلى أدنى مستوى لها في 17 شهراً، بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأقل من التوقعات. وقد ساهم ذلك مجتمعاً في تخفيف المخاوف من تدهور مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية.

تذبذب مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بين مكاسب وخسائر طفيفة، وهو نمط شائع عند توفر السيولة مع غياب الثقة. وسادت حالة من الترقب والانتظار في المنطقة عمومًا قبيل صدور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي.

وبرزت اليابان كأفضل أداء نسبيًا، مدعومةً بانخفاض قيمة الين والنتائج القوية لشركة فاست ريتيلينغ، مما دعم سوق الأسهم بشكل عام وأظهر كيف يمكن لتقلبات العملة أن تُعيد تشكيل الأداء المحلي بسرعة.

وفي قطاع التعدين، انخفضت أسهم ريو تينتو وسط استمرار المحادثات حول صفقة محتملة تشمل غلينكور. وأي تقدم جاد في هذا الشأن سيكون ذا أهمية استراتيجية بالغة، إذ من شأنه أن يُنشئ كيانًا عملاقًا ذا نفوذ هائل في إمدادات المعادن الصناعية.

وأشارت العقود الآجلة إلى بداية إيجابية للأسهم الأوروبية، بينما استقرت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، مما يُعزز فكرة تردد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية قبل صدور البيانات والأخبار القانونية التي قد تُغير مسار السوق على المدى القريب.

تراجعت سندات الخزانة الأمريكية، بينما وجدت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري دعمًا بعد أن طرح ترامب خطة لشراء سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار، وهو خبر اعتبرته الأسواق إيجابيًا لقطاع الرهن العقاري ولأوضاع الائتمان بشكل عام.

كان الدولار الأمريكي في طريقه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ نوفمبر، وهي خطوة تميل إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية بشكل طفيف، وغالبًا ما تُشكل عائقًا أمام السلع الأساسية والأصول عالية المخاطر التي تُفضل بيئة الدولار الضعيفة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها التدريجي مع ترقب المتداولين للتطورات المتعلقة بفنزويلا وإيران، مما أبقى على علاوة المخاطر الجيوسياسية حاضرة، وأضاف بُعدًا آخر من التعقيد لتوقعات التضخم.

انخفضت أسعار الذهب والفضة، بما يتماشى مع ارتفاع العوائد وقوة الدولار، حيث تراجع الطلب الدفاعي على المعادن، بينما حوّل المستثمرون تركيزهم نحو المحفزات الاقتصادية الكلية القادمة.

تراجع الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار بعد إطلاق التداول على مدار 24 ساعة، مما يُذكر بأن تغيرات هيكل السوق يُمكن أن تؤثر على أنماط السيولة وسلوك العملات على المدى القصير، خاصة خلال فترات قوة الدولار.

شنت روسيا غارات جوية على أوكرانيا باستخدام مئات الطائرات المسيرة، وربما أيضاً صاروخ أوريشنيك الباليستي متوسط ​​المدى، مستهدفةً بنية تحتية حيوية للطاقة. وتشير الشائعات إلى احتمال استهداف منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض في غرب أوكرانيا، ما قد يؤثر على مخزون يصل إلى 17 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.