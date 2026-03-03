اقرأ أكثر
١١:٠٦ م · ٣ مارس ٢٠٢٦

الإمارات.. أسواق المال المحلية تستأنف نشاطها غدا

أعلنت هيئة سوق المال عن استئناف التداول وأنشطة المقاصة والتسوية في أسواق رأس المال في الدولة "سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي"، اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 4 مارس 2026.

الجدير بالذكر أنه أوضحت الهيئة في بيان لها أن قرار استئناف التداول يأتي بعد تنسيق مستمر بين الهيئة والسوقين وفق الإطار الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقاً.

 من جانبها أكدت الهيئة أنها ستواصل مراقبة التطورات في المنطقة عن كثب، واتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة وفقاً لصلاحياتها القانونية والتنظيمية، بما يحقق حماية المستثمرين.

هذا و دعت الهيئة جميع الأطراف المعنية إلى متابعة القنوات الرسمية لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق  وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأسواق المالية طلاع على أي مستجدات لاحقة.

 

