ملخص اليوم: الأسواق تنهار تحت تأثير الخليج العربي

يتصاعد الصراع في الخليج العربي. وتواصل إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، شنّ ضربات صاروخية على إيران في إطار عملية "الغضب الملحمي". وردًا على ذلك، تقصف إيران قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وتهدد منشآت نفطية في دول الخليج.

وصف الرئيس دونالد ترامب العملية بأنها تسير على نحو مُرضٍ، وصرح بأن العمليات العسكرية قد تستمر ما بين أربعة وخمسة أسابيع، مضيفًا أن الضربات الأكبر لم تُشنّ بعد.

أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز. رسميًا، لا يزال المضيق مفتوحًا، وتؤكد الولايات المتحدة أن إيران تفتقر إلى القدرة الفعلية على إغلاقه. ومع ذلك، تتجنب السفن دخول مضيق هرمز، مما يزيد من حدة التوترات في أسواق النفط ويعطل لوجستيات نقل النفط الخام.

امتدت آثار صراع الخليج العربي إلى وول ستريت. وسجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية خسائر كبيرة. عند كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1%، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.2%، ومؤشر داو جونز بنحو 1%. في وقت سابق من الجلسة، تجاوزت الخسائر 2%، على الرغم من تقليص جزء من عمليات البيع لاحقًا.

كما تأثرت الأسواق الأوروبية بموجة النفور من المخاطرة، حيث أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية على انخفاض حاد. فقد انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 2.7%، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 3.5%، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 3.6%، وخسر مؤشر إيبكس 35 الإسباني أكثر من 4.5%.

وفقًا لآخر التقارير، رفضت إسبانيا السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في عمليات ضد إيران. وردًا على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي تعليق العلاقات التجارية مع إسبانيا.

في سوق الصرف الأجنبي، يواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وباعتباره ملاذًا آمنًا، فإنه يجذب رؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين. وفي مثل هذه الأوقات، يبرز بوضوح توجه "السيولة النقدية"، حيث تسعى الأسواق إلى الأمان والسيولة في الدولار.

بحسب أحدث البيانات، تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9% في فبراير، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 1.7%. كما ارتفع التضخم الأساسي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق إلى 2.4% على أساس سنوي (مقابل توقعات بنسبة 2.2%)، مما يُبرز استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق بنسبة 0.7%، والتضخم الأساسي بنسبة 0.8%، في حين توقعت الأسواق انخفاضات.

وتتعرض المعادن النفيسة لضغوط شديدة. ففي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض سعر الذهب بنحو 4%، ليختبر مستوى 5100 دولار للأونصة. وتراجع سعر الفضة بنحو 7%، ليتداول عند حوالي 83 دولارًا للأونصة. وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 6.2% إلى 1650 دولارًا للأونصة، بينما خسر البلاتين أكثر من 8.5%، ليحوم قرب 2100 دولار للأونصة.

في المقابل، يرتفع سعر النفط الخام استجابةً لتصاعد الصراع. ارتفعت عقود خام برنت بنحو 4% لتختبر مستوى 80 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.5% ليصل إلى 74 دولارًا للبرميل. وفي ذروة جلسة التداول اليوم، تجاوزت المكاسب 5%.

إذا تفاقم الصراع وأدى إلى اضطرابات ملموسة في الإمدادات بالمنطقة، فقد تتجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل، مما يزيد من حدة الضغوط التضخمية ويرفع المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي.