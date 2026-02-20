حصاد الأسواق (20.02.2026)

- ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر، وتعرضت أسواق الأسهم العالمية لضغوط نتيجة تصاعد التوترات حول إيران، مما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة. وارتفع خام برنت بنسبة 0.5% إلى 72 دولارًا للبرميل بعد تصريح دونالد ترامب بأن أمام إيران 15 يومًا كحد أقصى للتوصل إلى اتفاق نووي، ونشر الولايات المتحدة قوات إضافية من مشاة البحرية في الشرق الأوسط. وبذلك، تجاوزت المكاسب الأسبوعية للنفط 6%.
- وبعيدًا عن التداعيات الجيوسياسية، سيركز المستثمرون على البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة بشأن النشاط الاقتصادي ومعدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي. وقد ازداد الاهتمام بعد أن أكدت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير مخاوف صناع السياسات المستمرة بشأن ضغوط الأسعار. كما حددت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة موعدًا لإصدار رأيها بشأن الإجراءات الجمركية، وتنتظر الأسواق العالمية قرارًا في هذا الشأن.
- وفي أسواق الأسهم الآسيوية، ساد الحذر: حيث انخفض مؤشر MSCI Asia بنسبة 0.4% عقب انخفاضات مماثلة في وول ستريت. وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية بنحو 0.3%، مما يشير إلى استقرار نسبي في المعنويات بعد الموجة الأولية من النفور من المخاطرة.
- تواصل كوريا الجنوبية تميزها عالميًا: فقد ارتفع سوق الأسهم المحلي بنسبة 2%، مما يعزز مكانتها كأفضل سوق أسهم أداءً على مستوى العالم منذ بداية العام. وتقود شركتا سامسونج وإس كيه هاينكس هذا الارتفاع باستمرار، مستفيدتين من تجدد شحّ المعروض في سوق رقائق الذاكرة.
- يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي له في أربعة أشهر، مع استمرار الأسواق في تقليص توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ولا يزال الطلب على أصول الملاذ الآمن داعمًا رئيسيًا للدولار وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية، في حين أن ارتفاع أسعار النفط يزيد من احتمالية عودة ضغوط التضخم واستمرار الاحتياطي الفيدرالي في تعليق سياساته النقدية لفترة طويلة.
النفط (D1)
استجاب سعر النفط مرتين لمستوى الدعم في نطاق 58-60 دولارًا للبرميل، وهو الآن مرتفع بنحو 20% عن أدنى مستوياته. سابقًا، وبعد تجاوز المتوسط المتحرك الأساسي EMA200، ارتفعت الأسعار في ديسمبر 2024 ومرة أخرى في يونيو 2025. إلا أن الارتفاعات تلاشت في كلتا الحالتين، واستعاد البائعون السيطرة على السوق.
