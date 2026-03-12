ملخص السوق: تحاول الأسهم الأوروبية الاستقرار رغم ارتفاع أسعار النفط الخام 🔍

تحاول الأسواق الأوروبية التعافي بعد افتتاح ضعيف، حيث يتداول مؤشر داكس الألماني حاليًا بالقرب من مستوى الاستقرار. ولا يزال على المستثمرين إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية المتزايدة مع عودة سعر خام برنت تدريجيًا نحو 100 دولار للبرميل. وتستمر التقارير الجديدة عن هجمات على ناقلات النفط، واضطرابات في الموانئ، وموجات إضافية من ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ في الشرق الأوسط في التأثير سلبًا على المعنويات العالمية، في حين يُنظر إلى الإفراج المبكر عن الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل وكالة الطاقة الدولية على أنه إجراء مؤقت وليس حلًا دائمًا.

وتشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية انتعاشًا بعد بداية ضعيفة، عقب تحسن طفيف في المعنويات في وول ستريت. ومع ذلك، لا يزال مؤشر يورو ستوكس 50 منخفضًا بنحو 0.3%.

وأشار رد فعل السوق يوم الأربعاء إلى أن الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل وكالة الطاقة الدولية لم يُنظر إليه على أنه نقطة تحول هيكلية، بل كحل مؤقت وسط الصراع الممتد مع إيران.

في غضون ذلك، لا تزال أسواق السندات تحت ضغط، مما يزيد من تعقيد توقعات الأسهم الأوروبية، لا سيما بالنسبة للقطاعات الحساسة لتكاليف التمويل.

أنهت الأسواق الآسيوية جلسة التداول على انخفاض حاد: حيث تراجع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.3%، وانخفض مؤشر توبكس بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 1.6%. كما أغلقت أسواق هونغ كونغ والصين القارية على انخفاض.

تحافظ العملات المشفرة على اتجاه صعودي حذر، حيث يتم تداول البيتكوين قرب 70,500 دولار. كما يشهد الذهب والفضة ارتفاعًا، حيث ارتفعت الفضة بأكثر من 2% لتتجاوز 86 دولارًا للأونصة.

قد تجذب الشركات الأوروبية ذات الاستثمارات في الائتمان الخاص الأنظار بعد أن حددت مورغان ستانلي وكليف ووتر حدًا أقصى لعمليات السحب من صناديق الائتمان الخاص التابعة لهما والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وذلك عقب طلبات استرداد كبيرة من المستثمرين.

أخبار الشركات:

حصلت شركة ريبسول على ترقية مزدوجة لتصنيفها إلى "أداء متفوق" من قبل آر بي سي كابيتال ماركتس، حيث يتوقع المحللون أن تظل هوامش التكرير مرتفعة طوال عام 2026 وسط اضطرابات مرتبطة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني.

رفعت شركة RBC تصنيف شركة Neste من "أداء القطاع" إلى "أداء متفوق"، مشيرةً إلى استفادة الشركة الفنلندية المنتجة للوقود المتجدد من الوضع الجيوسياسي الراهن.

ورفعت JPMorgan تصنيف شركة Hochschild Mining من "محايد" إلى "زيادة الوزن"، ما يشير إلى دعم قوي من أسعار الذهب والفضة، بالإضافة إلى فرصة استثمارية جذابة بعد الانخفاض الأخير في سعر السهم.

وأعلنت شركة Ferragamo عن نتائج سنوية فاقت التوقعات، وأبدت الإدارة ثقةً كبيرةً في أداء الشركة منذ بداية العام. مع ذلك، لا يزال بعض المحللين حذرين، مشيرين إلى أن عملية التعافي ستتطلب وقتًا وصبرًا.

الرسم البياني: DE40 (الإطار الزمني اليومي)



المصدر: xStation5

تغييرات في توصيات المحللين

الترقيات

إبيروك - تمت ترقيتها إلى "زيادة الوزن" لدى مورغان ستانلي؛ السعر المستهدف 262 كرونة سويدية

فارون فارما - تمت ترقيتها إلى "شراء" لدى إنديريس

هوشيلد ماينينغ - تمت ترقيتها إلى "زيادة الوزن" لدى جيه بي مورغان؛ السعر المستهدف 990 بنسًا

إمبيانتي - تمت ترقيتها إلى "أداء متفوق" لدى إنفينت إس.بي.إيه.؛ السعر المستهدف 1 يورو

نيست - تمت ترقيتها إلى "أداء متفوق" لدى آر بي سي؛ السعر المستهدف 30 يورو

نيكولز - تمت ترقيتها إلى "شراء" لدى دويتشه بنك؛ السعر المستهدف 1150 بنسًا

رينتوكيل - تمت ترقيتها إلى "شراء" لدى يو بي إس؛ السعر المستهدف 540 بنسًا

ريبسول - تمت ترقيتها إلى "أداء متفوق" لدى آر بي سي؛ السعر المستهدف 25 يورو

التخفيضات

ألسو - تم تخفيضها إلى "احتفاظ" لدى بيرنبيرغ؛ السعر المستهدف 165 فرنكًا سويسريًا

بوديكوت - تم تخفيضها إلى "أداء مماثل للقطاع" لدى آر بي سي؛ السعر المستهدف 775 بنسًا

كيلتر - تم تخفيض تصنيفها إلى "أداء ضعيف" لدى أفيور كابيتال ماركتس

ساندفيك - تم تخفيض تصنيفها إلى "وزن متساوٍ" لدى مورغان ستانلي؛ السعر المستهدف 356 كرونة سويدية

تحاول أسهم شركة راينميتال الألمانية الاستقرار بعد عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أمس، على الرغم من أن السهم لا يزال دون مستوى 1640 يورو حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر).

المصدر: xStation5