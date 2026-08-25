حصاد الأسواق: قوة العملات الرقمية، وضعف ناسداك، وفصل جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا

سوق الأسهم
- انتهت جلسة أمس في وول ستريت على تباين في الأداء، حيث كان مؤشر داو جونز المؤشر الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي حافظ على مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% تقريباً.
- وتكبدت المؤشرات الرئيسية الأخرى خسائر، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما أنهى مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الجلسة منخفضاً بنسبة 0.8%.
- وشهد قطاعا أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة عمليات بيع حادة، حيث انخفضت أسهم شركات إنفيديا وإنتل وإيه إم دي بنسبة 3% تقريباً لكل منها، بينما خسرت أسهم شركتي مايكرون وسانديسك حوالي 6%.
- ويأتي هذا الضغط على قطاع التكنولوجيا قبل يومين فقط من إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها الفصلية، والتي ستشكل اختباراً حاسماً لمدى استدامة التوقعات العالية بشأن شركات الذكاء الاصطناعي.
- وافتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض في البداية، متأثرة بضعف المعنويات في وول ستريت والضغط على قطاع التكنولوجيا.
- خلال التداول، تمكنت عدة أسواق آسيوية من تعويض خسائرها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني، بينما استعاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي معظم خسائره السابقة، وحقق مؤشر ASX 200 الأسترالي مكاسب.
- تراجعت ضغوط السوق الأولية بشكل ملحوظ، على الرغم من استمرار ضعف أداء البورصات في هونغ كونغ والهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا.
الجيوسياسة والسياسة التجارية
- يصعّد دونالد ترامب الحرب التجارية مع كندا بشكل حاد في أعقاب انهيار المفاوضات التجارية، مستهدفًا رئيس الوزراء مارك كارني، وملمحًا إلى ضرورة التزام كندا بقواعد اللعبة.
- من المتوقع أن تكون الضربة الأقوى هي فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الكندية ابتداءً من 1 يناير 2027.
- قد تُلحق هذه الخطوة ضررًا بالغًا بصناعة السيارات الكندية، بينما ترفع في الوقت نفسه تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة نظرًا لتكامل سلاسل التوريد.
- تتوعد كندا برد قوي، حيث أعلن رئيس الوزراء كارني فرض تعريفات جمركية انتقامية.
- اقترح دوغ فورد أن تستخدم أوتاوا صادرات الطاقة والمواد الخام الحيوية كورقة ضغط، بما في ذلك الكهرباء والنيكل واليورانيوم والبوتاس.
- يزيد هذا من خطر تصاعد التوتر بين اقتصادين مترابطين بشكل وثيق، ويُلقي بعبء إضافي على الشركات والمستهلكين على جانبي الحدود.
- تشن الولايات المتحدة حملة واسعة النطاق تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن عقوبات تستهدف تجارة النفط والشحن والذهب والتكنولوجيا والطيران والعملات المشفرة.
- وحذر بيسنت من أن الدول التي تُجري معاملات تجارية مع إيران تُخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية، مؤكدًا أن العقوبات لا تُستثنى منها أي دولة، بما في ذلك الصين.
- وقد أرجأت واشنطن فرض عقوبات ثانوية على البنوك الصينية الكبرى في الوقت الراهن، مانحةً شركاء إيران مهلة لتقليص التعاون، نظرًا لأن الصين لا تزال مشترًا رئيسيًا للنفط الخام الإيراني.
- يتمثل هدف الولايات المتحدة في خنق مصادر الإيرادات الرئيسية لطهران وفرض عزلة اقتصادية، الأمر الذي يزيد في الوقت نفسه من خطر الاحتكاك في سوق النفط وتدهور العلاقات الأمريكية الصينية.
الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية
- كشفت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أن قرار أغسطس بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.35% لم يكن مجرد إجراء شكلي.
- ناقش أعضاء البنك المركزي الأسترالي بجدية رفعًا استباقيًا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مشيرين إلى استمرار ارتفاع التضخم وخطر تسارعه مجددًا.
- في نهاية المطاف، ساد الرأي القائل بأن التشديد النقدي السابق كافٍ لتهدئة الاقتصاد، في حين أن ضعف سوق العمل ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي تمنح بنك الاحتياطي الأسترالي الوقت الكافي لمراقبة البيانات الواردة، مع بقاء الباب مفتوحًا لرفع سعر الفائدة مستقبلًا.
- تدرس اليابان تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأفراد الذين يشترون سندات الحكومة اليابانية لزيادة مشاركة الأسر المحلية في تمويل الدين السيادي.
- أشارت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إلى أن تفاصيل البرنامج لم تُوضع في صيغتها النهائية بعد، لكن الهدف الأساسي هو تشجيع الأسر على زيادة مشاركتها في سوق السندات اليابانية.
السلع والمعادن النفيسة
- تواجه المعادن النفيسة ضغوطًا هبوطية، مما أدى إلى انخفاض طفيف في أسعار الذهب وتراجعها إلى ما دون مستوى 4700 دولار.
- شهدت الفضة تراجعًا حادًا مقارنةً بالذهب، حيث انخفضت بنحو 1.3% لتتجاوز 68 دولارًا.
العملات الرقمية
- يسود شعور قوي بالانتعاش في سوق الأصول الرقمية، مما يُشير إلى انتعاش ملحوظ في أسواق العملات الرقمية.
- تجاوز سعر البيتكوين حاجز 80,000 دولار لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، مما يُؤكد تحسن الإقبال على المخاطرة وعودة الطلب في السوق.
- يواصل الإيثيريوم زخمه الصعودي، حيث تختبر أسعاره حاليًا مستوى 2,950 دولارًا.
ملخص اليوم: وول ستريت تلتقط أنفاسها مع انخفاض العائدات وأسعار النفط (25.08.2026)
كندا ترد على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%! زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي يمحو كل المكاسب!
الإمارات تعزز ريادتها في سوق العملات المستقرة وسط سوق عالمية بقيمة 312 مليار دولار
الولايات المتحدة: انخفاض أسعار النفط يدفع الإقبال على المخاطرة إلى الارتفاع! مؤشر ناسداك يقود الانتعاش (25/08/2026)