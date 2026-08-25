حصاد الأسواق: قوة العملات الرقمية، وضعف ناسداك، وفصل جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا

سوق الأسهم

تراجعت ضغوط السوق الأولية بشكل ملحوظ، على الرغم من استمرار ضعف أداء البورصات في هونغ كونغ والهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

تراجعت ضغوط السوق الأولية بشكل ملحوظ، على الرغم من استمرار ضعف أداء البورصات في هونغ كونغ والهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

تراجعت ضغوط السوق الأولية بشكل ملحوظ، على الرغم من استمرار ضعف أداء البورصات في هونغ كونغ والهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

تراجعت ضغوط السوق الأولية بشكل ملحوظ، على الرغم من استمرار ضعف أداء البورصات في هونغ كونغ والهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

تراجعت ضغوط السوق الأولية بشكل ملحوظ، على الرغم من استمرار ضعف أداء البورصات في هونغ كونغ والهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

تراجعت ضغوط السوق الأولية بشكل ملحوظ، على الرغم من استمرار ضعف أداء البورصات في هونغ كونغ والهند وأجزاء من جنوب شرق آسيا.

خلال التداول، تمكنت عدة أسواق آسيوية من تعويض خسائرها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني، بينما استعاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي معظم خسائره السابقة، وحقق مؤشر

خلال التداول، تمكنت عدة أسواق آسيوية من تعويض خسائرها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني، بينما استعاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي معظم خسائره السابقة، وحقق مؤشر ASX 200 الأسترالي مكاسب.

خلال التداول، تمكنت عدة أسواق آسيوية من تعويض خسائرها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني، بينما استعاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي معظم خسائره السابقة، وحقق مؤشر ASX 200 الأسترالي مكاسب.

خلال التداول، تمكنت عدة أسواق آسيوية من تعويض خسائرها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني، بينما استعاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي معظم خسائره السابقة، وحقق مؤشر ASX 200 الأسترالي مكاسب.

خلال التداول، تمكنت عدة أسواق آسيوية من تعويض خسائرها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني، بينما استعاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي معظم خسائره السابقة، وحقق مؤشر ASX 200 الأسترالي مكاسب.

خلال التداول، تمكنت عدة أسواق آسيوية من تعويض خسائرها، ما أدى إلى ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني، بينما استعاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي معظم خسائره السابقة، وحقق مؤشر ASX 200 الأسترالي مكاسب.

وافتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض في البداية، متأثرة بضعف المعنويات في وول ستريت والضغط على قطاع التكنولوجيا.

وافتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض في البداية، متأثرة بضعف المعنويات في وول ستريت والضغط على قطاع التكنولوجيا.

وافتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض في البداية، متأثرة بضعف المعنويات في وول ستريت والضغط على قطاع التكنولوجيا.

وافتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض في البداية، متأثرة بضعف المعنويات في وول ستريت والضغط على قطاع التكنولوجيا.

وافتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض في البداية، متأثرة بضعف المعنويات في وول ستريت والضغط على قطاع التكنولوجيا.

وافتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على انخفاض في البداية، متأثرة بضعف المعنويات في وول ستريت والضغط على قطاع التكنولوجيا.

ويأتي هذا الضغط على قطاع التكنولوجيا قبل يومين فقط من إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها الفصلية، والتي ستشكل اختباراً حاسماً لمدى استدامة التوقعات العالية بشأن شركات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الضغط على قطاع التكنولوجيا قبل يومين فقط من إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها الفصلية، والتي ستشكل اختباراً حاسماً لمدى استدامة التوقعات العالية بشأن شركات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الضغط على قطاع التكنولوجيا قبل يومين فقط من إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها الفصلية، والتي ستشكل اختباراً حاسماً لمدى استدامة التوقعات العالية بشأن شركات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الضغط على قطاع التكنولوجيا قبل يومين فقط من إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها الفصلية، والتي ستشكل اختباراً حاسماً لمدى استدامة التوقعات العالية بشأن شركات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الضغط على قطاع التكنولوجيا قبل يومين فقط من إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها الفصلية، والتي ستشكل اختباراً حاسماً لمدى استدامة التوقعات العالية بشأن شركات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا الضغط على قطاع التكنولوجيا قبل يومين فقط من إعلان شركة إنفيديا عن أرباحها الفصلية، والتي ستشكل اختباراً حاسماً لمدى استدامة التوقعات العالية بشأن شركات الذكاء الاصطناعي.

وشهد قطاعا أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة عمليات بيع حادة، حيث انخفضت أسهم شركات إنفيديا وإنتل وإيه إم دي بنسبة 3% تقريباً لكل منها، بينما خسرت أسهم شركتي مايكرون وسانديسك حوالي 6%.

وشهد قطاعا أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة عمليات بيع حادة، حيث انخفضت أسهم شركات إنفيديا وإنتل وإيه إم دي بنسبة 3% تقريباً لكل منها، بينما خسرت أسهم شركتي مايكرون وسانديسك حوالي 6%.

وشهد قطاعا أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة عمليات بيع حادة، حيث انخفضت أسهم شركات إنفيديا وإنتل وإيه إم دي بنسبة 3% تقريباً لكل منها، بينما خسرت أسهم شركتي مايكرون وسانديسك حوالي 6%.

وشهد قطاعا أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة عمليات بيع حادة، حيث انخفضت أسهم شركات إنفيديا وإنتل وإيه إم دي بنسبة 3% تقريباً لكل منها، بينما خسرت أسهم شركتي مايكرون وسانديسك حوالي 6%.

وشهد قطاعا أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة عمليات بيع حادة، حيث انخفضت أسهم شركات إنفيديا وإنتل وإيه إم دي بنسبة 3% تقريباً لكل منها، بينما خسرت أسهم شركتي مايكرون وسانديسك حوالي 6%.

وشهد قطاعا أشباه الموصلات ورقائق الذاكرة عمليات بيع حادة، حيث انخفضت أسهم شركات إنفيديا وإنتل وإيه إم دي بنسبة 3% تقريباً لكل منها، بينما خسرت أسهم شركتي مايكرون وسانديسك حوالي 6%.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية الأخرى خسائر، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما أنهى مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الجلسة منخفضاً بنسبة 0.8%.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية الأخرى خسائر، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما أنهى مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الجلسة منخفضاً بنسبة 0.8%.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية الأخرى خسائر، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما أنهى مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الجلسة منخفضاً بنسبة 0.8%.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية الأخرى خسائر، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما أنهى مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الجلسة منخفضاً بنسبة 0.8%.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية الأخرى خسائر، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما أنهى مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الجلسة منخفضاً بنسبة 0.8%.

وتكبدت المؤشرات الرئيسية الأخرى خسائر، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما أنهى مؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا، الجلسة منخفضاً بنسبة 0.8%.

انتهت جلسة أمس في وول ستريت على تباين في الأداء، حيث كان مؤشر داو جونز المؤشر الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي حافظ على مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% تقريباً.

انتهت جلسة أمس في وول ستريت على تباين في الأداء، حيث كان مؤشر داو جونز المؤشر الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي حافظ على مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% تقريباً.

انتهت جلسة أمس في وول ستريت على تباين في الأداء، حيث كان مؤشر داو جونز المؤشر الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي حافظ على مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% تقريباً.

انتهت جلسة أمس في وول ستريت على تباين في الأداء، حيث كان مؤشر داو جونز المؤشر الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي حافظ على مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% تقريباً.

انتهت جلسة أمس في وول ستريت على تباين في الأداء، حيث كان مؤشر داو جونز المؤشر الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي حافظ على مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% تقريباً.

انتهت جلسة أمس في وول ستريت على تباين في الأداء، حيث كان مؤشر داو جونز المؤشر الأمريكي الرئيسي الوحيد الذي حافظ على مكاسبه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.3% تقريباً.

الجيوسياسة والسياسة التجارية

يصعّد دونالد ترامب الحرب التجارية مع كندا بشكل حاد في أعقاب انهيار المفاوضات التجارية، مستهدفًا رئيس الوزراء مارك كارني، وملمحًا إلى ضرورة التزام كندا بقواعد اللعبة.

من المتوقع أن تكون الضربة الأقوى هي فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الكندية ابتداءً من 1 يناير 2027.

قد تُلحق هذه الخطوة ضررًا بالغًا بصناعة السيارات الكندية، بينما ترفع في الوقت نفسه تكاليف الإنتاج في الولايات المتحدة نظرًا لتكامل سلاسل التوريد.

تتوعد كندا برد قوي، حيث أعلن رئيس الوزراء كارني فرض تعريفات جمركية انتقامية.

اقترح دوغ فورد أن تستخدم أوتاوا صادرات الطاقة والمواد الخام الحيوية كورقة ضغط، بما في ذلك الكهرباء والنيكل واليورانيوم والبوتاس.

يزيد هذا من خطر تصاعد التوتر بين اقتصادين مترابطين بشكل وثيق، ويُلقي بعبء إضافي على الشركات والمستهلكين على جانبي الحدود.

تشن الولايات المتحدة حملة واسعة النطاق تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي، حيث أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت عن عقوبات تستهدف تجارة النفط والشحن والذهب والتكنولوجيا والطيران والعملات المشفرة.

وحذر بيسنت من أن الدول التي تُجري معاملات تجارية مع إيران تُخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية، مؤكدًا أن العقوبات لا تُستثنى منها أي دولة، بما في ذلك الصين.

وقد أرجأت واشنطن فرض عقوبات ثانوية على البنوك الصينية الكبرى في الوقت الراهن، مانحةً شركاء إيران مهلة لتقليص التعاون، نظرًا لأن الصين لا تزال مشترًا رئيسيًا للنفط الخام الإيراني.