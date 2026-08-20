حصاد الأسواق: الأسهم الآسيوية في المنطقة الخضراء، والبيتكوين يرتفع بنسبة 8% - هل عادت شهية المخاطرة؟ (20/08/2026)

تتداول معظم المؤشرات الآسيوية اليوم على ارتفاع. فقد ارتفع مؤشر هانغ سينغ الصيني بنسبة 1.1%، بينما ربح مؤشر نيكاي 225 الياباني 1.3%. في المقابل، يشهد مؤشر كوسبي الكوري ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 5.9%.

📈 الأسهم

يعزى المحفز الرئيسي لهذه المكاسب إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس. فقد أدت تصريحاته إلى انخفاض كبير في عوائد السندات طويلة الأجل (-1.8% أو 9 نقاط أساسية في حالة السندات لأجل 30 عامًا) وضعف ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي (-0.9%). وقد تم توجيه جزء من هذه الأموال نحو أسواق الأسهم، مما أفاد البورصات الآسيوية لاحقًا.

كما تعزز أداء مؤشر كوسبي بارتفاع أسهم شركة إس كيه هاينكس بأكثر من 12%، عقب إعلان الشركة أمس عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 40 تريليون وون (حوالي 29 مليار دولار أمريكي). تعتزم الشركة شراء وإلغاء ما يصل إلى 24 مليون سهم بحلول 19 نوفمبر.

وفيما يتعلق بإجراءات وزارة الخزانة، يهدف البرنامج إلى:

مضاعفة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء الأسهم الفردية على الأقل (من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار)؛

التركيز على السندات طويلة الأجل، وتحديدًا شراء سندات الخزانة طويلة الأجل (مما يؤدي إلى زيادة السيولة)؛

بدء البرنامج في 9 سبتمبر واستمراره حتى 4 نوفمبر على الأقل، حيث ستصدر وزارة الخزانة خططها الفصلية الجديدة.

المعادن النفيسة

دعم انخفاض عوائد السندات أسعار الذهب بشكل طبيعي، مما دفعها للارتفاع بنسبة 4.4% أمس. نشهد اليوم تصحيحًا طفيفًا في هذا القطاع (-0.7%). وقد شهدنا اتجاهًا مشابهًا أمس مع الفضة، التي ارتفعت بنسبة 5.8%.

يبلغ السعر الحالي لأونصة الذهب حوالي 4490 دولارًا، بينما يتم تداول الفضة عند 67 دولارًا.

العملات الرقمية

شهدت العملات الرقمية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها. وقد تعزز الصعود القوي للبيتكوين متجاوزًا 69,000 دولار أمريكي بفضل الضغوط السياسية التي مارسها دونالد ترامب، الذي يحث الكونغرس على إقرار قانون CLARITY. وتزامنت هذه الجهود مع اجتماع مع ممثلي القطاع في البيت الأبيض، مما أعاد إحياء آمال السوق بقوة في صدور لوائح تنظيمية مواتية.

العملات

كان الوضع في سوق الصرف الأجنبي التقليدي مختلفًا.

انخفض مؤشر الدولار المرجح بالتجارة بنسبة 0.9% أمس، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مايو. ولوحظ تحرك مماثل في زوج اليورو/الدولار الأمريكي (+0.9%)، الذي اقترب من 1.17.

وكان آخر انخفاض بهذا الحجم قد حدث عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، والذي دفع المستثمرين إلى سحب جزء كبير من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.

وبينما لا تُعدّ إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أمس، من الناحية الفنية، تيسيرًا نقديًا (الذي يقع ضمن اختصاص مجلس الاحتياطي الفيدرالي)، إلا أن تأثيرها على السوق كان مشابهًا. يُشير هذا القرار إلى زيادة المعروض من الدولارات في السوق، مما أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض قيمة العملة.

الشكل 1: أداء عملات مختارة (19/08/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 20 أغسطس 2026

اليوم، يستقر الوضع. وتشهد العملات التي تُباع عادةً في معاملات المضاربة على فروق أسعار الفائدة تراجعًا ملحوظًا. كما يُعاني الدولار الأسترالي من ضعف في الأداء، متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الكلية الصادرة خلال الساعات الأخيرة.

الشكل 2: أداء عملات مختارة (20 أغسطس 2026)

المصدر: أبحاث XTB، 20 أغسطس 2026

📈 بيانات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية

سنركز اليوم بشكل أساسي على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، وهو نص مناقشة الاجتماع. ما الذي توصلنا إليه؟

خلص "العديد" من صناع السياسات إلى أنه من المرجح أن يكون تشديد السياسة النقدية ضروريًا إذا لم ينخفض ​​التضخم.

لا تزال اللجنة منقسمة بشدة حول تقييم توقعات التضخم. فبينما تتوقع "أغلبية" المشاركين انخفاضًا تدريجيًا في التضخم في وقت لاحق من هذا العام، لا يزال "العديد" قلقين من احتمال استمراره مرتفعًا بشكل ملحوظ. ولوحظ أن مؤشرات التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة بشكل مثير للقلق، وأن توقعات التضخم قد وصلت إلى مستويات تتجاوز تلك التي كانت سائدة قبل النزاع في إيران.

جادل صناع السياسات الذين دعوا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في يوليو بأن التريث سيتيح تشخيصًا أدق للوضع. ومنذ ذلك الاجتماع، عزز نشر بيانات سوق العمل الأضعف وقراءات التضخم الأقل حدة موقفهم بشكل كبير.

بيانات الاقتصاد الكلي والسياسة النقدية

سنركز اليوم بشكل أساسي على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، وهو نص مناقشة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير. قدّر الأعضاء الذين صوتوا لصالح رفع أسعار النفط أن هذه الخطوة من شأنها أن تخفف على الأرجح من الحاجة إلى تشديد اقتصادي أكثر حدة وربما أكثر تكلفة في مرحلة لاحقة.

🌍 الجغرافيا السياسية

وأخيرًا، إشارة موجزة إلى تقارير حديثة من موقع أكسيوس. نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يُشغّل سرًا ممرًا ملاحيًا آمنًا عبر القناة الجنوبية لمضيق هرمز، قبالة سواحل عُمان، منذ عدة أسابيع.

ويُقال إن ما بين 15 و20 ناقلة نفط تُرافق عبر المضيق كل ليلة، مما يسمح بتصدير ما يقارب 10 ملايين برميل من النفط يوميًا - أي ما يقارب نصف الكمية المسجلة قبل النزاع. وفي بعض الليالي، يُقال إن هذه الكمية تصل إلى 15-20 مليون برميل. ويُقال إن القوات الأمريكية تُسهّل بشكل مباشر تصدير كل من السفن المحملة المغادرة من الخليج والسفن الفارغة القادمة لتحميل النفط الخام.

🛢️ سلع الطاقة

حتى الآن، لم يكن لهذه التقارير تأثير ملموس على أسعار النفط والغاز العالمية.

يبلغ سعر خام برنت حاليًا ما يزيد قليلًا عن 92 دولارًا للبرميل، ما يمثل زيادة بنسبة 4% تقريبًا مقارنةً بالأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمعدل مماثل، حيث يبلغ سعر البرميل الآن ما يقل قليلًا عن 85 دولارًا.

وخلال الفترة نفسها، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6% تقريبًا. ويبلغ سعر ميغاواط/ساعة من الغاز الطبيعي المسال حاليًا في بورصة TTF الهولندية حوالي 63.50 دولارًا.