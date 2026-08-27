⚡حصاد الأسواق: إنفيديا تبهر بالنتائج مجدداً (08.26.27)

عادت أسعار الذهب إلى مستويات قريبة من 4620 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مدعومة بمخاوف بشأن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتزايد الدين العام الأمريكي بوتيرة متسارعة. ورفع محللو بنك

UBS

توقعاتهم لسعر الذهب إلى 5400 دولار أمريكي للأونصة، مشيرين إلى الاتجاه المتزايد نحو التخلي عن الدولار عالميًا.