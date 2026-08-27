⚡حصاد الأسواق: إنفيديا تبهر بالنتائج مجدداً (08.26.27)

📈 الأسهم والشركات
- أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة عن نتائج ممتازة للربع الثاني من السنة المالية 2027، متجاوزةً توقعات المحللين من حيث الإيرادات وربحية السهم.
- في رد الفعل الأولي بعد جلسة التداول، انخفض سعر السهم بنحو 3%، لكن سرعان ما انتعش بأكثر من 5% خلال التداول الليلي، ويعود الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى التوقعات الممتازة للعام المقبل.
- أعلنت المديرة المالية كوليت كريس أن الشركة تتوقع نموًا في الإيرادات بنسبة 70% تقريبًا في السنة المالية 2028، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات السوق البالغة 44%.
- وكشف الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ أن الطلب الفعلي ينمو بمعدل يقارب 100%، وأن العائق الوحيد أمام الشركة هو اختناقات الإمداد في مجال الذاكرة، والتي قد تستمر حتى عام 2028. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة صفقة الاستحواذ على منصة Hugging Face مقابل 12.9 مليار دولار أمريكي.
- سجلت شركة Z.ai الصينية الناشئة ارتفاعًا بنسبة 8% في أسعار أسهمها بعد طرحها نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يعمل حصريًا على الدوائر المتكاملة المصنعة في الصين. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في ظل التنافس التكنولوجي المستمر مع الولايات المتحدة وسعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأجهزة.
- تخطط شركة شي إن، عملاق صناعة الملابس، لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ بقيمة 26.5 مليار دولار أمريكي.
- في تمام الساعة 7:10 صباحًا، بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الآجل 7716 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.08% (وارتفاعًا بنسبة 0.37% خلال الأسبوع)، بينما بلغ مؤشر ناسداك 100 الآجل 29475 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.16% (وارتفاعًا بنسبة 0.35% خلال الأسبوع)، في حين بلغ مؤشر إنفيديا 209.77 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.52% (وانخفاضًا بنسبة 2.26% خلال الأسبوع).
- ارتفع عقد مؤشر داكس الألماني (DE40) بنسبة 0.2% قبل الافتتاح، بينما ارتفع عقد مؤشر يوروستوكس 50 (EU50) بنسبة تصل إلى 0.46%.
📊 الاقتصاد الكلي
- تباطأ نمو أرباح القطاع الصناعي الصيني بشكل حاد في يوليو/تموز إلى 11.2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له هذا العام. وبلغ إجمالي نمو الأرباح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 17.6% مقارنةً بـ 18.7% المسجلة في النصف الأول من العام. ويثير هذا التباطؤ تساؤلات حول ما إذا كان الانتعاش السابق، المدفوع بالطلب العالمي على أجهزة الذكاء الاصطناعي، قد بدأ يفقد زخمه، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب على السلع الدورية.
- ألقى نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، خطابًا متشددًا، داعيًا إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لتحقيق استقرار التضخم حول هدف 2%. وأشار إلى ضعف الين وارتفاع الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي كعوامل رئيسية محفزة للتضخم، وهو ما ينعكس مباشرةً على ارتفاع أسعار صادرات الرقائق اليابانية ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.
- قرر بنك كوريا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 3.00%، وهي الزيادة الثانية على التوالي وأعلى مستوى له منذ يناير 2025.
- ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الأسترالية بنسبة 1.1% على أساس شهري في يوليو، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف توقعات الاقتصاديين البالغة 0.4%. وعلى أساس سنوي، تسارع هذا النمو إلى 7.0% من 6.1%، وهو ما يعزز، إلى جانب بيانات التضخم المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلك، توقعات السوق برفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي.
- عرض المرشحون للرئاسة الفرنسية خططًا اقتصادية مختلفة جذريًا لمستقبل البلاد على قادة الأعمال. وتثير هذه الرؤى المتباينة قلق المستثمرين بشأن الاستقرار المالي والصحة العامة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
- ويبدي المستثمرون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حذرًا شديدًا، في انتظار خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وارش، يوم الجمعة، خلال الندوة السنوية في جاكسون هول.
🛢️ السلع
- تأثرت أسواق المواد الخام بشكل كبير بتقارير وكالة UKMTO البريطانية حول هجوم على ناقلة نفط كويتية في مضيق هرمز، يُزعم أن إيران نفذته. ورغم انتشار الخبر على نطاق واسع يوم الخميس، أوضحت الوكالة أن الحادث وقع في 25 أغسطس/آب، مما أدى إلى تهدئة الأوضاع واستقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيًا.
- ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات بسبب تقارير عن احتمال تصعيد الهجمات الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي يُشكل خطرًا مباشرًا على صادرات هذه السلعة عالميًا.
- عادت أسعار الذهب إلى مستويات قريبة من 4620 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مدعومة بمخاوف بشأن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي وتزايد الدين العام الأمريكي بوتيرة متسارعة. ورفع محللو بنك UBS توقعاتهم لسعر الذهب إلى 5400 دولار أمريكي للأونصة، مشيرين إلى الاتجاه المتزايد نحو التخلي عن الدولار عالميًا.
- في تمام الساعة 7:10 صباحًا، بلغ سعر الذهب 4620 دولارًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.56% (وارتفاعًا بنسبة 0.37% خلال الأسبوع)، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 81.80 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.09% (وانخفاضًا بنسبة 5.59% خلال الأسبوع)، وبلغ سعر النحاس 14217 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.8% (وارتفاعًا بنسبة 0.27% خلال الأسبوع)، وبلغ سعر القمح 754.11 دولارًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.87% (وارتفاعًا بنسبة 8.37% خلال الأسبوع).
💱 العملات
- يحافظ الدولار الأسترالي على قوته بفضل تدفقات رؤوس الأموال من صناديق التحوط التي تراهن على تفوقه على الدولار النيوزيلندي نتيجةً لسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة والتوترات السياسية في نيوزيلندا.
- يحافظ الدولار الأسترالي على قوته بفضل تدفقات رؤوس الأموال من صناديق التحوط التي تراهن على تفوقه على الدولار النيوزيلندي نتيجةً لسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي المتشددة والتوترات السياسية في نيوزيلندا.
- يستقر الجنيه الإسترليني دون مستوى 1.3600، قرب أدنى مستوياته الأسبوعية، وسط ترقب لهجة متشددة في خطاب كيفن وارش.
- ويتوقع محللو بنك ING مزيدًا من الضعف للدولار الكندي نتيجةً لحالة عدم اليقين والفوضى الجمركية في أمريكا الشمالية، على الرغم من الاستقرار المؤقت لأسعار صرف العملات.
- في تمام الساعة 7:10 صباحًا، بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.3587، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.01% (وانخفاضًا بنسبة 0.32% خلال الأسبوع)، بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159.35، مرتفعًا بنسبة 0.06% (وارتفاعًا بنسبة 0.34% خلال الأسبوع)، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري 0.8054، مرتفعًا بنسبة 0.14% (وارتفاعًا بنسبة 0.62% خلال الأسبوع)، وبلغ مؤشر الدولار 99.08، مرتفعًا بنسبة 0.01% (وارتفاعًا بنسبة 0.41% خلال الأسبوع).
العملات المشفرة
- تُظهر العملة المشفرة الرئيسية تقلبات منخفضة، مستقرةً فوق عتبة 78,600 دولار أمريكي، بينما يتحول اهتمام المستثمرين إلى السوق التقليدية قبيل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- سجل مشروع VeChain ارتفاعًا قويًا تجاوز 7%، متصدرًا مكاسب قطاع العملات البديلة ذات القيمة السوقية المنخفضة، وملحقًا بركب السوق.
- في تمام الساعة 7:10 صباحًا، بلغ سعر البيتكوين 78,601، بانخفاض قدره 0.03% (وارتفاع قدره 1.11% خلال الأسبوع).
الجيوسياسة
- يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتكثيف العمليات العسكرية بعد أن خلص إلى أن مفاوضات السلام قد وصلت إلى طريق مسدود. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بتضرر سفينة تجارية بالقرب من ميناء إزمايل الأوكراني جراء شظايا طائرة مسيرة سقطت، ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.
- درست الحكومة الإسرائيلية إمكانية طرد الدبلوماسيين البريطانيين من هياكل المركز الدولي المُخصص لدعم إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب.
- اجتمع وزير الخارجية الصيني مع السفير الأمريكي في بكين، مُعلنًا ضرورة إزالة العوائق في الحوار وتحسين إدارة الخلافات، مع الإشارة إلى أن العلاقات الثنائية لا تزال محفوفة بالمخاطر.
- أدانت بيونغ يانغ، عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قرار الولايات المتحدة بالموافقة على بيع أسلحة لكوريا الجنوبية، واصفةً إياه بأنه تهديد مباشر للأمن في المنطقة، ومُعلنةً عن رد حاسم على الأعمال العدائية.
🔍 مُقترح للمتابعة
- القمح: سجلت أسعار القمح أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات بعد ورود تقارير عن تصعيد العمليات العسكرية الروسية، مما يُهدد بشكل مباشر سلسلة إمداد الحبوب العالمية.
- النحاس: على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.80%، إلا أن النحاس يتمتع بمؤشر Z مرتفع للغاية على مدى خمس سنوات، حيث بلغ +2.77، مما يُشير إلى ارتفاع حاد في السوق على المدى الطويل.
- النحاس: على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.80%، إلا أن النحاس يتمتع بمؤشر Z مرتفع للغاية على مدى خمس سنوات، حيث بلغ +2.77، مما يُشير إلى ارتفاع حاد في السوق على المدى الطويل.
- زوج العملات AUDUSD - يتميز هذا الزوج بمؤشر Z مرتفع يبلغ +2.23، ويشهد إقبالاً من صناديق التحوط نتيجةً لاختلاف سياسات بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي.
- زوج العملات VECHAIN - يتصدر هذا الزوج قائمة العملات الرقمية الرابحة، حيث سجل مؤشر Z منخفضاً خلال السنوات الخمس الماضية بلغ -1.35، مما قد يشير إلى إمكانية تقاربه مع باقي السوق.
🌾 مخطط اليوم: لماذا يرتفع سعر القمح بقوة؟
الجدول الزمني الاقتصادي - في انتظار محضر اجتماع جاكسون هول ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي
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الضوضاء الجيوسياسية مقابل البيانات الدقيقة: ما الذي يحدث فعلاً في سوق النفط؟