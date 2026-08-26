حصاد الأسواق 🚩 انخفاض أسعار النفط إلى 85 دولارًا، والأسواق تنتظر أرباح شركة إنفيديا

شهدت المؤشرات الأمريكية انتعاشًا طفيفًا أمس مع انخفاض أسعار النفط وعوائد السندات، مما حسّن بشكل طفيف من شهية المخاطرة قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا المقرر اليوم. وكان أداء مؤشر ناسداك 100 الأفضل، بينما استعادت أسهم أشباه الموصلات بعض خسائرها بعد عدة جلسات ضعيفة. واليوم، تتداول العقود الآجلة في وول ستريت بانخفاض طفيف، حيث يركز المستثمرون ليس فقط على نتائج إنفيديا، بل أيضًا على بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي (PCE) الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، وعلى سوق النفط الذي انخفضت أسعاره إلى حوالي 85 دولارًا للبرميل.
- انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 85 دولارًا للبرميل وسط آمال باستئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز، ومؤشرات تدل على انخفاض خطر تصعيد النزاع. وقد ساهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف المخاوف من التضخم ودعم سوق سندات الخزانة الأمريكية.
- تراجع سعر الذهب بنسبة 0.3% اليوم، ليصل إلى حوالي 4650 دولارًا للأونصة، بينما بقي سعر البيتكوين ضمن نطاق 78000-79000 دولار. ارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع في أستراليا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بلغت 3.3% وتوقعات سابقة بلغت 3.8%، بينما بلغ متوسط التضخم المعدل 3.6% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بلغت 3.5% وتوقعات سابقة بلغت 3.6%.
- أما بيانات الاقتصاد الكلي الصادرة أمس فكانت متباينة: فقد انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام، إلى جانب تراجع في تقييمات أوضاع الأعمال وآفاق سوق العمل. ولذلك، لا يزال المستثمرون حذرين نسبياً قبل قراءة اليوم لمؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- أفادت التقارير أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع صدور إعلان رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد نشرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية هذه التقارير أولاً، وهو ما اعتبره السوق عاملاً يُضفي مصداقية أكبر على هذا السيناريو.
- يُقال إن الاتفاق الجديد يتضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بموجب مذكرة إسلام آباد. في وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس أن ماركو روبيو أشار إلى تعليق الهجمات على إيران، مؤقتًا على الأقل.
- لم تؤكد واشنطن وطهران الاتفاق، على الرغم من أن عُمان وإيران اقترحتا بشكل منفصل آلية مؤقتة لاستئناف حركة الملاحة عبر المضيق. وتشير مصادر إيرانية إلى أن المفاوضين المحليين ما زالوا يطالبون الولايات المتحدة بالعودة إلى المذكرة الأصلية وتطبيق البند 5، الذي تفسره طهران على أنه يمنح إيران الحق في تحديد قواعد العبور عبر مضيق هرمز.
- يشير هذا إلى أن مواقف الجانبين لم تتغير نسبيًا وأن التقدم لا يزال محدودًا. بالأمس، عبرت خمس سفن شحن مضيق هرمز، وهو عدد أقل بكثير من المتوسط اليومي البالغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية.
- وقالت شنابل، من البنك المركزي الأوروبي، إن الاقتصاد الأوروبي يبدو أنه ينمو بوتيرة ثابتة، وأن الاقتصاد القوي يتطلب أسعار فائدة أعلى. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن الوضع في أسواق الطاقة والغاز لا يزال مثيرًا للقلق.
- بعد إغلاق السوق الأمريكية أمس، أعلنت شركتا إنتويت وزووم كوميونيكيشنز عن أرباحهما. على الرغم من النتائج الجيدة نسبيًا، انخفضت أسهم الشركتين بنحو 10% و5% على التوالي.
مخطط النفط (OIL، فاصل زمني يومي واحد)
وصلت العقود الآجلة للنفط إلى المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 جلسة لأول مرة منذ منتصف يونيو، واستقرت حتى الآن حول هذا المستوى، كما يتضح من انخفاض ذيول الشموع. لا يزال الوضع الفني يميل لصالح البائعين، مع ظهور قمة مزدوجة قرب 93.5-94 دولارًا. إذا فشل مستوى 85 دولارًا في الصمود كدعم، فإن المنطقة الرئيسية التالية تقع بين 78 و80 دولارًا للبرميل بناءً على حركة السعر.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: وول ستريت تترقب بقلق: ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتقرير إنفيديا في ظل تهديدات بوتين
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