حصاد الأسواق 🚩 انخفاض أسعار النفط إلى 85 دولارًا، والأسواق تنتظر أرباح شركة إنفيديا

تراجع سعر الذهب بنسبة 0.3% اليوم، ليصل إلى حوالي 4650 دولارًا للأونصة، بينما بقي سعر البيتكوين ضمن نطاق 78000-79000 دولار. ارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (

AUDUSD

) بعد صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع في أستراليا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بلغت 3.3% وتوقعات سابقة بلغت 3.8%، بينما بلغ متوسط ​​التضخم المعدل 3.6% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بلغت 3.5% وتوقعات سابقة بلغت 3.6%.