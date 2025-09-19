هيئة السوق المالية توافق على طرح أدوات دين لـ"سينومي سنترز" بقيمة 4.5 مليار ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال.

وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة كافية، تتضمن معلومات تفصيلية تهم المستثمرين، مثل البيانات المالية، طبيعة النشاط، تفاصيل البرنامج، وهيكل الإدارة. وشددت الهيئة على أهمية قراءة النشرة بعناية، نظراً لما تنطوي عليه أدوات الدين من مخاطر استثمارية محتملة. وأوصت المستثمرين الذين لا يتمكنون من فهم محتواها باللجوء إلى مستشار مالي مرخص.

وأكدت الهيئة أن الموافقة لا تعني توصية بالاستثمار أو ضمانًا لجدوى الطرح، بل هي تأكيد على التزام "سينومي سنترز" بالضوابط والأنظمة المعمول بها في السوق المالية السعودية. وتبقى الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صدورها، وتُلغى تلقائيًا إذا لم يتم طرح وإدراج أول إصدار خلال هذه الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة غير العادية لـ"سينومي سنترز" كانت قد وافقت في 23 مارس الماضي على تفويض الشركة لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة تصل إلى 3.75 مليار ريال، أو ما يعادله بعملات أخرى، حسب ما يحدده مجلس الإدارة.

يأتي هذا الطرح في إطار جهود "سينومي سنترز" لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مركزها المالي، من خلال الاستفادة من أدوات الدين لدعم خطط التوسع والنمو المستقبلي.