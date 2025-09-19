اقرأ أكثر

هيئة السوق المالية توافق على طرح أدوات دين لـ"سينومي سنترز" بقيمة 4.5 مليار ريال

١١:٢٨ ص ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، عن موافقتها على طلب شركة "المراكز العربية" (سينومي سنترز) لتسجيل وطرح أدوات دين طرحًا عامًا، وذلك ضمن برنامج إصدار لا تتجاوز قيمته الإجمالية 4.5 مليار ريال.

 

إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي

إنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال

وستقوم الشركة بنشر نشرة الإصدار قبل بدء فترة الاكتتاب بمدة كافية، تتضمن معلومات تفصيلية تهم المستثمرين، مثل البيانات المالية، طبيعة النشاط، تفاصيل البرنامج، وهيكل الإدارة. وشددت الهيئة على أهمية قراءة النشرة بعناية، نظراً لما تنطوي عليه أدوات الدين من مخاطر استثمارية محتملة. وأوصت المستثمرين الذين لا يتمكنون من فهم محتواها باللجوء إلى مستشار مالي مرخص.

 

وأكدت الهيئة أن الموافقة لا تعني توصية بالاستثمار أو ضمانًا لجدوى الطرح، بل هي تأكيد على التزام "سينومي سنترز" بالضوابط والأنظمة المعمول بها في السوق المالية السعودية. وتبقى الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ صدورها، وتُلغى تلقائيًا إذا لم يتم طرح وإدراج أول إصدار خلال هذه الفترة.

 

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة غير العادية لـ"سينومي سنترز" كانت قد وافقت في 23 مارس الماضي على تفويض الشركة لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة تصل إلى 3.75 مليار ريال، أو ما يعادله بعملات أخرى، حسب ما يحدده مجلس الإدارة.

 

يأتي هذا الطرح في إطار جهود "سينومي سنترز" لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مركزها المالي، من خلال الاستفادة من أدوات الدين لدعم خطط التوسع والنمو المستقبلي.

share
back

أخبار الأسواق

19.09.2025
١٠:٠١ م

ملخص يومي: يوم آخر من الأرقام القياسية في وول ستريت

تواصل مؤشرات وول ستريت ارتفاعها في يوم "السحر الثلاثي"، لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعةً بالتفسير المتشائم لخفض أسعار الفائدة الأخير...

 ٩:١١ م

هل بدأت ثورة الكمّ بالفعل؟ الحوسبة الكمّية تشهد نموًا بنسبة ٢٥٪.

شركة الحوسبة الكمومية (QUBT.US) هي شركة تعمل في مجال الحواسيب الكمومية، وقد جذبت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. وقد ارتفعت أسهمها اليوم بنسبة تصل...

 ٨:٠٥ م

🔝ارتفاع الفضة بأكثر من 2%

وصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها اليومية منذ عام ٢٠١١ يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تشهد تصحيحًا طفيفًا، والذي تفاقم بفعل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي...
المزيد من الأخبار

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات