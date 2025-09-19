اقرأ أكثر

صندوق الاستثمارات العامة يُكمل استحواذه على 54% من مجموعة MBC بقيمة 7.5 مليار ريال

١١:٢٩ ص ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة "الاستدامة القابضة"، وتؤكد التزام الصندوق بتوسيع استثماراته في القطاعات الواعدة.

 

وأكدت MBC عبر "تداول السعودية" أن الحصة المتبقية، والبالغة 46% من رأس مال الشركة، لم تكن جزءًا من الصفقة. وأوضحت الشركة أن الاستحواذ تم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، دون أن يترتب عليه أي أثر مالي مباشر في الوقت الحالي.

 

ويمثل دخول صندوق الاستثمارات العامة كمساهم رئيسي تطورًا مهمًا في هيكل ملكية الشركة، مع تأكيد الالتزام بالحقوق والواجبات النظامية كافة، دون تفضيل في المعاملة. كما يُمنع الصندوق من التصرف في أسهمه خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ إتمام الصفقة، إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

 

وتتوقع MBC أن تسهم الصفقة في تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع آفاق النمو، مما ينعكس إيجابًا على أنشطتها، ومساهميها، وموظفيها. ومن المأمول أن تُحدث هذه الخطوة تأثيرًا طويل الأجل في تطوير منظومة الإعلام والترفيه، من خلال توطين الإنتاج وبناء بنية تحتية قوية تدعم الابتكار وتوليد المحتوى محليًا، وهو ما يعكس استراتيجية الصندوق الاستثمارية الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

