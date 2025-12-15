الإمارات في صدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتبنّي العملات الرقمية

أكد تقرير «التصنيف العالمي للعملات الرقمية 2025» (World Crypto Rankings)، الصادر عن شركتي بايبت (Bybit) ودي إل ريسيرتش (DL Research)، المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تبنّي العملات الرقمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسلطًا الضوء على دورها المتقدم عالميًا، ولا سيما مع بروز دبي كمركز محوري لترميز الأصول وربط الأسواق بين القارات.

ووفقًا للتقرير، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميًا من حيث تبنّي الأصول الرقمية، بينما حلّت خامسة على مستوى العالم، متقدمة على عدد من الاقتصادات المؤسسية الكبرى. ويعكس هذا التصنيف مزيجًا من السياسات التنظيمية الداعمة، والنمو المتسارع في استخدام العملات الرقمية بين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأشار التقرير إلى أن البيئة التنظيمية في الإمارات تُعد من أكثر البيئات نضجًا ووضوحًا عالميًا، حيث تعتمد الدولة أطرًا تشريعية مرنة وطموحة تشجع الابتكار وتحمي في الوقت ذاته نزاهة الأسواق. كما تتميز الإمارات بمعدلات مرتفعة لانتشار مستخدمي العملات الرقمية، مدفوعة بعوامل عدة، من بينها تحويلات الأفراد، والانفتاح على التقنيات المالية الحديثة، وتوفر إرشادات دقيقة لمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى أطر قانونية متكاملة لمزوّدي خدمات الأصول الرقمية.

وعلى مستوى أوسع، وصف التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها «منطقة هجينة»، تتقاطع فيها المبادرات التنظيمية والزخم المؤسسي مع الابتكار المالي القائم على احتياجات الأفراد.

كما تطرّق التقرير إلى المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى استمرارها في تطوير بنيتها التحتية للأصول الرقمية وتعزيز أطر الترخيص والتنظيم، إلى جانب تسجيلها معدلات مرتفعة في انتشار المستخدمين وملكية العملات الرقمية، ما يعكس اهتمامًا متناميًا بالسوق الرقمية في المملكة.

وفي تعليقها على نتائج التقرير، قالت ميشيل داورا، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Bybit، إن الشركة تفخر بدورها في دعم النمو المتسارع الذي تشهده دبي، مؤكدة أن دولة الإمارات تواصل قيادة مستقبل الابتكار والتنظيم في قطاع الأصول الرقمية. وأضافت أن Bybit ملتزمة بتعزيز مكانة المنطقة كمركز عالمي للعملات الرقمية، لافتة إلى أن الشركة كانت من أوائل المنصات التي اتخذت من دبي مقرًا رئيسيًا وحصلت على رخصة تشغيل منصة أصول افتراضية من الجهات التنظيمية المختصة.