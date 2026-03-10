تراجع أرباح أرامكو 11.6% في 2025… وتوزيعات سخية تعكس قوة عملاق الطاقة العالمي

سجلت شركة أرامكو السعودية ، عملاق الطاقة العالمي ، تراجعاً في أرباحها السنوية خلال عام 2025، في ظل تقلبات أسواق النفط العالمية، إلا أن الشركة واصلت في الوقت نفسه الحفاظ على سياسة توزيعات نقدية سخية للمساهمين، ما يعكس قوة مركزها المالي واستمرار قدرتها على توليد تدفقات نقدية قوية.

وبحسب النتائج المالية المعلنة، بلغ صافي دخل الشركة نحو 92.71 مليار دولار في عام 2025 مقارنة مع 104.92 مليار دولار في عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.64% على أساس سنوي. ورغم هذا التراجع، ما تزال أرامكو واحدة من أكثر الشركات تحقيقاً للأرباح في العالم، بفضل حجم إنتاجها الكبير وتكاليف الإنتاج المنخفضة مقارنة بالعديد من الشركات النفطية العالمية.

تقلبات سوق النفط تضغط على الأرباح

يعزو محللون هذا التراجع في الأرباح إلى عدة عوامل، أبرزها التقلبات التي شهدتها أسعار النفط خلال عام 2025، إلى جانب التغيرات في مستويات الطلب العالمي على الطاقة. فقد تأثرت الأسواق النفطية بعوامل اقتصادية متعددة، من بينها تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى وارتفاع مستويات الإنتاج في بعض الفترات.

كما لعبت سياسات الإنتاج داخل تحالف OPEC وتحالف OPEC+ دوراً مهماً في إدارة التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إيرادات شركات النفط الكبرى.

ورغم هذه الضغوط، تظل أرامكو من أقل الشركات تكلفة في إنتاج النفط، ما يمنحها قدرة أكبر على الحفاظ على الربحية حتى في فترات انخفاض الأسعار.

توزيعات نقدية متزايدة للمساهمين

في المقابل، واصلت أرامكو سياسة توزيع الأرباح القوية التي تتبعها منذ إدراج أسهمها في السوق المالية، حيث أعلنت الشركة توزيع الأرباح الأساسية للمساهمين عن الربع الرابع من عام 2025 بقيمة 82.08 مليار ريال.

وبلغت حصة السهم من التوزيعات 0.3393 ريال، مسجلة زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بتوزيعات الربع الثالث من العام نفسه. وأوضحت الشركة أن هذه التوزيعات تأتي في إطار سياستها التي تهدف إلى تحقيق توزيعات مستقرة ومتزايدة للمساهمين.

تفاصيل توزيعات الربع الرابع

جاءت تفاصيل الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين على النحو التالي:

رأس المال : 90 مليار ريال

عدد الأسهم : 242 مليار سهم

إجمالي التوزيعات : 82.08 مليار ريال

حصة السهم : 0.3393 ريال

أشارت الشركة إلى أن تاريخ الاستحقاق سيكون في 16 مارس 2026 للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سيتم توزيع الأرباح في 31 مارس 2026.

أكثر من 322 مليار ريال توزيعات خلال 2025

مع إعلان توزيعات الربع الرابع، يصل إجمالي التوزيعات النقدية منذ بداية عام 2025 إلى نحو 322.38 مليار ريال، بواقع 1.3293 ريال للسهم.

وتعكس هذه الأرقام استمرار أرامكو في تقديم أحد أكبر برامج التوزيعات النقدية في العالم، وهو ما يعزز جاذبية سهم الشركة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

قوة مالية رغم التحديات

يرى خبراء في أسواق الطاقة أن استمرار أرامكو في توزيع أرباح ضخمة رغم تراجع الأرباح السنوية يعكس قوة مركزها المالي وقدرتها الكبيرة على توليد التدفقات النقدية. كما تستفيد الشركة من تكامل عملياتها بين إنتاج النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، ما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة تقلبات السوق.

إلى جانب ذلك، تواصل الشركة الاستثمار في مشاريع الطاقة والتقنيات منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى التوسع في قطاع البتروكيماويات، في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعها في سوق الطاقة العالمي.

نظرة إلى المستقبل

مع دخول عام 2026، يتوقع محللون أن يظل أداء أرامكو مرتبطاً بشكل وثيق باتجاهات أسعار النفط العالمية وسياسات الإنتاج داخل تحالف أوبك+. كما ستلعب وتيرة النمو الاقتصادي العالمي دوراً مهماً في تحديد مستويات الطلب على الطاقة.

ورغم التراجع المسجل في أرباح عام 2025، تؤكد المؤشرات أن أرامكو ما تزال في موقع قوي يسمح لها بالحفاظ على مكانتها القيادية في قطاع الطاقة العالمي، مستفيدة من مواردها الضخمة واستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.