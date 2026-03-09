اقرأ أكثر
١٢:٣٧ ص · ١٠ مارس ٢٠٢٦

ندوة عن عواقب الحرب: إرتفاع أسعارالنفط؟

أهم النقاط
  • طفرة الذكاء الاصطناعي مستمرة… و Broadcom في الصدارة
  • الدولار يرتفع بقوة: ما سر البيانات الاقتصادية الأمريكية المفاجئة؟
  • من أين جاءت قوة الاقتصاد الأمريكي رغم التوترات العالمية؟

 

  • بالنسبة للأسواق: هل أصبح الاحتياطي الفيدرالي المتشدد هو الواقع الجديد؟
     

     

١٢ مارس ٢٠٢٦, ١١:٣١ ص

التقويم الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تحت الأضواء(12.03.2025)
١٢ مارس ٢٠٢٦, ١١:٠٠ ص

ملخص الصباح: تصعيد النزاع يدفع أسعار النفط إلى 100 دولار (12.03.2025)
١١ مارس ٢٠٢٦, ١١:٢٦ م

ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف وسط التوترات مع إيران وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن المخزونات
١١ مارس ٢٠٢٦, ١٠:٥٩ م

ملخص اليوم: لا تزال أسعار النفط تضغط على وول ستريت رغم البيانات الإيجابية لمؤشر أسعار المستهلك 🗽
