الانقلاب في فنزويلا يعزز أسهم الدفاع الأوروبية والمحلية ⚔️

قد تكون ردود فعل السوق الأولية عقب أحداث نهاية الأسبوع في فنزويلا مفاجئة بعض الشيء. ففي بداية اليوم، انخفضت أسعار النفط الخام، ولكن بشكل طفيف، ثم استعادت عافيتها مقارنةً بأسعار إغلاق يوم الجمعة، مما قد يعني أن السوق تتوقع زيادة في النشاط في حقول النفط الفنزويلية، وبالتالي زيادة في المعروض العالمي من هذه السلعة، ولكن على المدى البعيد جدًا. تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تنتج بشكل رئيسي نفطًا خامًا ثقيلًا، يكاد يكون بيتومينيًا، وهو يختلف تمامًا عن النفط المستخرج في السعودية، على سبيل المثال. يُعد استخراجه مكلفًا ويتطلب تقنيات تكرير متطورة لنقله عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق. تشير هذه الانخفاضات الطفيفة إلى أن السوق ترى فرصة لتطوير هذه الصناعة ببطء وعلى المدى الطويل في فنزويلا بدعم من رأس المال الأمريكي، ولكن سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن يتحقق ذلك فعليًا.

أما في سوق الأسهم، فالمعنويات إيجابية للغاية، حيث حققت قاعات التداول الأوروبية مكاسب بمتوسط ​​0.65% (مؤشر يورو ستوكس 50). يشهد قطاعا التعدين والتكنولوجيا أداءً متميزًا، بينما نلاحظ ضعفًا في سوق الوقود، حيث تتراجع أسعار أسهم الشركات الكبرى بشكل ملحوظ. ننتظر رد فعل الأسواق الأمريكية في تمام الساعة 3:30 مساءً.

يرتفع مؤشر داكس الألماني (في السوق الفورية) حاليًا بنسبة 0.65% تقريبًا، بينما يرتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.12%، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.24%. ويُعزى هذا الارتفاع في سوق الأسهم الألمانية بشكل أساسي إلى ارتفاع قيمة أسهم شركة راينميتال (RHM.DE).

أسعار العقود الكبرى الحالية. المصدر: xStation

تقلبات حالية ملحوظة في السوق الأوروبية الأوسع. المصدر: xStation

في بداية الأسبوع، حقق مؤشر داكس مكاسب قوية متجاوزًا الحد العلوي الرئيسي لمنطقة التجميع الواسعة التي حدّت من نطاق DE40 في عام 2025. إذا أغلقت جلسة اليوم الجزء العلوي من شمعة التداول اليومية فوق هذه المنطقة، فقد يعني ذلك كسر الحاجز السابق، وأن DE40 يمهد الطريق لمزيد من المكاسب نحو أعلى مستوى تاريخي. مع ذلك، قد يُشابه التراجع دون هذا المستوى سلوك عقد 2025 السابق، عندما بدأت ارتدادات أقوى من هذه المستويات. من الناحية الفنية، وبالنظر إلى المتوسطات المتحركة الأساسية لـ 50 و100 يوم، والتي لا تزال أدنى من أسعار DE40، يبقى الاتجاه الصعودي طويل الأجل ثابتًا. المصدر: xStation

أخبار الشركات:

تشهد شركة ASML (ASML.NL) نموًا قويًا اليوم، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تصل إلى 4.5% لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا، وذلك بعد أن رفع محللو بيرنشتاين توصيتهم من "أداء السوق" إلى "تفوق الأداء"، مشيرين إلى إمكانات النمو غير المُقدَّرة في قطاع ذاكرة DRAM. وتعتقد بيرنشتاين أنه على الرغم من أن العديد من المستثمرين يربطون نمو ASML بشكل أساسي بمصنعي رقائق المنطق (وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات)، إلا أن دورة الاستثمار القادمة في ذاكرة DRAM وذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) قد تُصبح محركًا قويًا لنمو الشركة في عامي 2026-2027، اللذين يصفهما المحللون بأنهما "عامان حاسمان لتقنية الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)". وقد رفعت بيرنشتاين سعرها المستهدف لسهم ASML من 800 يورو إلى 1300 يورو. وستنشر الشركة نتائجها الفصلية في 28 يناير قبل افتتاح السوق.

وكما هو الحال في آسيا، تشهد شركات الدفاع الأوروبية أيضًا ارتفاعًا في قيمتها في أعقاب الهجمات الأمريكية على فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو. تُعد الزيادات في أسعار الأسهم في قطاع الدفاع رد فعل نموذجي للسوق في أوقات التوترات الجيوسياسية المتزايدة، ويعمل الوضع في أمريكا الجنوبية حاليًا كمحفز قوي للطلب على الشركات المرتبطة بالصناعة العسكرية.

المصدر: xStation

وفقًا لمصادر بلومبيرغ، تجاوزت شركة إيرباص (AIR.DE) هدفها لتسليم الطائرات لعام 2025، حيث سلمت 793 طائرة مقابل توقعات مُعدّلة كانت تُشير إلى حوالي 790 طائرة. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل تكثيف عمليات التسليم في الأيام الأخيرة من العام، مع العلم أن هذه البيانات أولية وقابلة للتعديل. وكانت إيرباص قد خفضت في ديسمبر الماضي خطتها السابقة لتسليم حوالي 820 طائرة بعد ظهور مشاكل في طراز A320، شملت الحاجة إلى تحديثات برمجية شاملة وعمليات فحص إضافية لهيكل الطائرة، الذي لم يستوفِ المعايير الفنية. وستنشر الشركة المصنعة بيانات عن العدد النهائي لعمليات التسليم والطلبات في 12 يناير بعد إغلاق أسواق الأسهم. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.2% اليوم.