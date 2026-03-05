محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي: لم يبلغ تأثير قوة اليورو على التضخم ذروته بعد

لم يكن لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أي تأثير كبير على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، حيث أكد البيان مجدداً على موقف البنك المركزي الأوروبي المتوازن بشأن كبح التضخم والحفاظ على زخم النمو القوي، وهما أمران أصبحا متقادمين بسبب الحرب التي اندلعت حديثاً في الشرق الأوسط.

المصدر: xStation5

يؤكد محضر الاجتماع على الارتفاع المستمر السابق لليورو، مدفوعًا بمكانته كملاذ آمن ناشئ والثقة الهيكلية به. مع ذلك، يُمثل هذا الارتفاع تحديًا متزايدًا لمنطقة اليورو الحساسة للتجارة. وبينما لا يزال التأثير الانكماشي الأقصى المتوقع من ارتفاع عام 2025 غير مُحدد، فقد تغير ميزان المخاطر بشكل جذري في أعقاب الصراع الإيراني.

يتصرف اليورو بشكل متزايد كعملة مخاطرة عُرضة لصدمات الطاقة. ومع توقعات بقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2027، يتعين على البنك المركزي الأوروبي الآن الموازنة بين مرونة أسعار الصرف التاريخية والواقع الجديد للتضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة.

أهم النقاط:

توقعات التضخم

مراجعات تصاعدية: تم تعديل مؤشرات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء التبغ) تصاعديًا منذ ديسمبر 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط والمعادن الصناعية.

التوقعات: من المتوقع أن يحوم التضخم حول 1.8% خلال النصف الثاني من عام 2026 (حوالي 1.9% عند احتساب التبغ).

العوامل المؤثرة: ساهم ارتفاع تكاليف الطاقة والمعادن الصناعية بما يصل إلى 30 نقطة أساس في تعويض التضخم، بينما كان لارتفاع قيمة اليورو تأثير طفيف فقط على التوقعات.

الهدف: لا يزال مجلس الإدارة ملتزمًا بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط.

النمو والنشاط الاقتصادي

المرونة العالمية: لا يزال زخم النمو العالمي قويًا، حيث حقق نموًا مفاجئًا في أواخر عام 2025، ومن المتوقع أن يستقر عند ما يزيد قليلًا عن 3% خلال عامي 2026 و2027.

ثقة منطقة اليورو: تعززت الثقة في منطقة اليورو بفضل حزمة مالية ألمانية ضخمة (أُعلن عنها في مارس 2025) من المتوقع أن تدعم نمو الناتج المحتمل من خلال زيادة الاستثمار العام.

تباطؤ التجارة: على الرغم من النمو الإجمالي، من المتوقع أن تشهد التجارة العالمية انخفاضًا ملحوظًا في عام 2026 نتيجةً للأثر السلبي للتعريفات الجمركية وعدم اليقين الكبير في السياسات.

اليورو:

عوامل القوة: ارتفع اليورو بنسبة 1% مقابل الدولار الأمريكي منذ الاجتماع السابق، إلا أن هذا الارتفاع يُعزى إلى ضعف الدولار (نتيجةً لصدمات المخاطر الخاصة بالولايات المتحدة) وليس إلى قوة اليورو الداخلية.

وضع الملاذ الآمن: يُنظر إلى اليورو بشكل متزايد على أنه عملة "ملاذ آمن"، لا سيما خلال فترات الأزمات الجيوسياسية أو التهديدات الأمريكية بالتعريفات الجمركية.

الأثر المتأخر: لم يبلغ تأثير انخفاض التضخم ذروته بعد، والذي نتج عن الارتفاع الكبير في قيمة اليورو في منتصف عام 2025، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير خلال السنوات الثلاث المقبلة.

القدرة التنافسية: لوحظ أنه على الرغم من الاستقرار الاسمي، فإن قوة اليورو المستمرة منذ أوائل عام 2025 قد قللت من القدرة التنافسية للمصدرين الأوروبيين.

المخاطر والشكوك

التعريفات والتجارة: لا يزال عدم اليقين السياسي المرتفع وخطر فرض تعريفات جمركية عالمية يشكلان المخاطر الرئيسية لنمو التجارة العالمية في عام 2026.

حساسية سعر الصرف: تُعد منطقة اليورو حساسة بشكل خاص لتقلبات سعر الصرف نظرًا لمكانتها كمركز تجاري عالمي رئيسي.

التوترات الجيوسياسية: أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى ارتفاع حاد في أسهم الدفاع في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من استمرار ضعف أداء القطاعات الحساسة للتعريفات الجمركية.

مسار السياسة النقدية