➡️لا يوجد تقدم ملموس من قمة ألاسكا

ولم يقدم بوتن وترامب أي اتفاقات محددة، لكن تم تجنب التصعيد

فشل دبلوماسي بغطاء من النجاح

انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بالفشل، وهو ما توقعه معظم المراقبين على الأرجح. فرغم محادثات استمرت ساعتين ونصف الساعة وتأكيدات على "أجواء بناءة"، لم يُحرز الزعيمان أي تقدم يُذكر في ملف الحرب في أوكرانيا. يُذكر أن الاجتماع انتهى قبل موعده بكثير، إذ أُشير سابقًا إلى أنه قد يستمر لمدة تتراوح بين 6 و7 ساعات.

وأقر ترامب صراحةً: "لم نتوصل إلى نتيجة، لكن لدينا فرصة جيدة جدًا للتوصل إلى نتيجة". وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك "العديد من النقاط" التي يتفق عليها مع بوتين، ولكن لا تزال هناك "بعض القضايا الكبرى" التي "لم تُحل تمامًا". والأهم من ذلك، لم يُعلن عن وقف إطلاق النار، واعترف ترامب بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

إشارات إشكالية من الجانب الأمريكي

يثير تحليل الاجتماع مخاوف جدية بشأن فعالية الدبلوماسية الأمريكية. استقبل ترامب بوتين بحفاوة بالغة - على سجادة حمراء، بالتصفيق، ودُعي إلى سيارة الليموزين الرئاسية. خلال المؤتمر الصحفي، تحدث بوتين أولاً لأكثر من ثماني دقائق، بينما اختتم ترامب المؤتمر بشكل غير متوقع بعد بيان لم يتجاوز 3.5 دقائق.

وصرحت الخبيرة كريستين بيرزينا من صندوق مارشال الألماني أن "بوتين لم يقدم شيئًا في المؤتمر الصحفي وحصل على كل شيء". وأضافت أن ترامب ظن أنه "بمعاملته بوتين بلطف استثنائي"، سيتمكن من الحصول على المزيد، لكن "بوتين لم يمنحه ذلك".

صعوبة قبول المطالب الروسية المحتملة

بناءً على إشارات سابقة من الكرملين، يمكن التنبؤ بالشروط التي قد يضعها بوتين في المفاوضات المستقبلية، والتي ستكون إشكالية بالنسبة لأوروبا وأوكرانيا:

المطالب على الناتو والغرب

من المرجح أن يطلب بوتين ضمانات مكتوبة من القادة الغربيين لوقف توسع الناتو شرقًا. ومن شأن هذا أن يستبعد فعليا انضمام أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وجمهوريات ما بعد الاتحاد السوفييتي الأخرى إلى التحالف في المستقبل.

شروط أوكرانيا

قد تشمل المطالب الروسية ما يلي:

اعتماد أوكرانيا وضعًا محايدًا دون وجود قوات أجنبية أو أسلحة دمار شامل.



تعليق جميع الاتصالات مع حلف الناتو وتقليص حجم الجيش الأوكراني.



الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة.



انسحاب القوات الأوكرانية من مقاطعات خيرسون ودونيتسك ولوغانسك وزابوريزهيا.



نزع السلاح والنازية من أوكرانيا.

المطالب الاقتصادية

من المرجح أن تطالب موسكو بما يلي:

رفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا.



إعادة الأصول الروسية المجمدة.



سحب جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد روسيا.

ضغط الوقت وتهديدات العقوبات

أعلن ترامب أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا خلال 50 يومًا (تم اختصارها لاحقًا)، فسيفرض رسومًا جمركية صارمة بنسبة 100% على موسكو وشركائها التجاريين. كما أقر الرئيس الأمريكي بأنه بفضل اجتماعه مع بوتين، لن يضطر للتفكير في فرض عقوبات جديدة على روسيا لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وأشار الآن إلى أنه لا ينوي فرض عقوبات أو رسوم جمركية على روسيا، ولكنه قد يفعل ذلك خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المحددة. قبل الاجتماع، أُشير إلى أن العقوبات قد تستهدف شركات نفط روسية رئيسية مثل روسنفت ولوك أويل.

تقييم استراتيجي للوضع

قدّرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قمة ألاسكا كانت فرصة لبوتين لالتقاط صورة تذكارية وإنهاء عزلته عن الغرب، لكن الزعيم الروسي لم يقدم شيئًا في المقابل. واعترف سفير روسيا لدى واشنطن بأن الاجتماع "لم يُسفر عن أي اختراقات جادة".

يؤكد اجتماع ألاسكا أن بوتين خدع ترامب على الأرجح، حيث حظي باستقبال مرموق على الأراضي الأمريكية دون أي تنازلات ملموسة. حقق الزعيم الروسي هدفه - كسر العزلة الدولية واكتساب الاعتراف به كشريك تفاوضي متكافئ.

يشير غياب الاتفاقات الملموسة، إلى جانب الإعلان عن اجتماعات أخرى ("المرة القادمة في موسكو"، كما قال بوتين بالإنجليزية)، إلى أن روسيا ستحاول إطالة أمد المفاوضات مع مواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

شروط السلام التي طرحها الكرملين مبالغ فيها عمدًا، وستعني عمليًا استسلام أوكرانيا وتقييدًا كبيرًا لسيادة حلفاء الناتو الأوروبيين. سيتعين على أوروبا وأوكرانيا الاستعداد لمفاوضات صعبة سيحاول فيها بوتين استغلال استعداد ترامب الواضح لتقديم تنازلات لتحقيق أهدافه الاستراتيجية. يشير ترامب نفسه إلى أنه ينصح أوروبا بقبول الشروط المتفق عليها في اجتماع اليوم، على الرغم من عدم وجود تفاصيل محددة بالطبع.

كيف قد يتفاعل السوق؟

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد يوم الجمعة قبل الاجتماع، بينما ظل الذهب مستقرًا. من الصعب تقييم رد فعل السوق يوم الاثنين، حيث لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل محددة. من جهة، يُتوقع أن يُؤدي غياب الاتفاقات إلى انتعاش أسعار النفط والذهب، ولكن من جهة أخرى، فإن غياب التهديدات الفورية بفرض عقوبات والإعلان عن محادثات إضافية يعنيان إمكانية بقاء الاتجاهات الحالية، أو على الأقل مستويات الأسعار، على حالها. في سوق العملات المشفرة، وهو السوق الوحيد المفتوح خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم نلحظ أي رد فعل واضح. من جهة أخرى، شهدت العملات المشفرة المرتبطة بالذهب ارتفاعات طفيفة بعد الاجتماع، ولكن هذه التحركات لم تكن ملحوظة.



