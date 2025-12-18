عاجل: انخفاض طفيف في أسعار الغاز الطبيعي بعد بيانات المخزونات

تغير مخزون الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية: -167 مليار قدم مكعب (المتوقع -176 مليار، السابق -177 مليار)

كانت قراءة مخزون الغاز أقل بقليل من توقعات السوق، مما يشير إلى أن الطلب كان مُبالغًا فيه بعض الشيء.

تتراجع مستويات المخزون الحالية لهذه الدورة إلى ما يقارب متوسط ​​الخمس سنوات، مما يدل على أن فائض العرض الذي هيمن على هذا السوق حتى الآن قد تم القضاء عليه بالكامل تقريبًا.

المصدر: EIA