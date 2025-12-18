اقرأ أكثر
٩:٥٧ م · ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥

هل تقود أسهم التكنولوجيا المؤشرات للهبوط

Milad Azar
أهم النقاط
EUR/USD
فوركس
-
-
US100
المؤشرات
-
-
US500
المؤشرات
-
-
GOLD
السلع
-
-
SILVER
السلع
-
-
USD/JPY
فوركس
-
-
أهم النقاط
  • قرار البنك المركزي الأوروبي
  • قرار البنك المركزي البريطاني
  • قرار البنك المركزي الياباني
  • النفط يختبر منطقة دعم حاسمة
  • الفضة تسجل مستوى تاريخي جديد
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ٥:١١ م

ميزانية فرنسا لعام 2026: حالة من عدم اليقين
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٢:٣٢ م

التقويم الاقتصادي: الأسواق قبل موسم الأعياد؛ بيانات مؤشر أسعار المنتجين الإيطالي في الخلفية
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٩ ص

عاجل: ارتفاع طفيف في سعر صرف GBPUSD بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٠ ص

حصاد الأسواق (22.12.2025)

