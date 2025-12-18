هل تقود أسهم التكنولوجيا المؤشرات للهبوط

- قرار البنك المركزي الأوروبي
- قرار البنك المركزي البريطاني
- قرار البنك المركزي الياباني
- النفط يختبر منطقة دعم حاسمة
- الفضة تسجل مستوى تاريخي جديد
ميزانية فرنسا لعام 2026: حالة من عدم اليقين
التقويم الاقتصادي: الأسواق قبل موسم الأعياد؛ بيانات مؤشر أسعار المنتجين الإيطالي في الخلفية
عاجل: ارتفاع طفيف في سعر صرف GBPUSD بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
حصاد الأسواق (22.12.2025)