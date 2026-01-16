الأسهم القيادية تقود مكاسب أسواق الإمارات

سجلت أسهم الإمارات مكاسب قوية في آخر جلسات الأسبوع، معززة بارتفاعات الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والمرافق والعقار والطاقة حيث صعد مؤشر سوق دبي 0.87% إلى 6316.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.66% إلى 10123.26 نقطة.
ننطلق من دبي، ارتفعت أسهم إعمار العقارية 1% إلى 14.45 درهم وديوا 0.34% إلى 2.95 درهم وبنك الإمارات دبي الوطني 1.3% إلى 30.5 درهم (أعلى مستوى منذ الإدراج)، كما ارتفع إعمار للتطوير 1.87% إلى 6.3 درهم.
أما في سوق العاصمة أبوظبي، ارتفعت أسهم أدنوك للغاز 0.57% إلى 3.52 درهم والدار العقارية 1.26% إلى 8.84 درهم، مقابل نزول أبوظبي التجاري 0.78% إلى 15.16 درهم وألفاظبي 0.86% إلى 9.17 درهم وبنك أبوظبي الإسلامي 2.4% إلى 22.1 درهم وبنك أبوظبي الأول 1.34% إلى 18.1 درهم.
