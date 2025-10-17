اقرأ أكثر
٤:٥٠ م · ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥

البيتكوين يهبط إلى ما دون منطقة الدعم الحاسمة 📉

أهم النقاط
أهم النقاط
  • انخفض سعر البيتكوين إلى 105 آلاف دولار أمريكي دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي 200.
  • ضغط تراجع المعنويات في وول ستريت على العملات المشفرة.

انخفض سعر بيتكوين اليوم بأكثر من 2%، مخترقًا منطقة 105,000 دولار أمريكي تقريبًا، أي أقل من المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، الذي يفصل رمزيًا بين الاتجاه الهبوطي والاتجاه الصعودي. تقع المقاومة الرئيسية الآن حول 110,000 دولار أمريكي، حيث تحول المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم إلى مقاومة. يُلقي انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية بثقله على العملات المشفرة.

المصدر: xStation5

