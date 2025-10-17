البيتكوين يهبط إلى ما دون منطقة الدعم الحاسمة 📉

- انخفض سعر البيتكوين إلى 105 آلاف دولار أمريكي دون المتوسط المتحرك الأساسي 200.
- ضغط تراجع المعنويات في وول ستريت على العملات المشفرة.
انخفض سعر بيتكوين اليوم بأكثر من 2%، مخترقًا منطقة 105,000 دولار أمريكي تقريبًا، أي أقل من المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، الذي يفصل رمزيًا بين الاتجاه الهبوطي والاتجاه الصعودي. تقع المقاومة الرئيسية الآن حول 110,000 دولار أمريكي، حيث تحول المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم إلى مقاومة. يُلقي انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية بثقله على العملات المشفرة.
المصدر: xStation5
