الملخص اليومي: السوق حذرة، وتنتظر التضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي

- يحجم السوق عن تحقيق تحركات كبيرة. وتحدّ البورصة الأمريكية من نطاق تحركات الأسعار قبيل بيانات التضخم واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل. وتُقيّد عقود US100 وUS30 وUS500 تحركاتها عند 0.1%. ويُلاحظ ارتفاع ملحوظ في عقد مؤشر راسل 2000، الذي ارتفع بأكثر من 1% بنهاية الجلسة.
- نشرت وزارة العمل الأمريكية وشركة تشالنجر بيانات التوظيف من الولايات المتحدة. وانخفضت طلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع، لتصل إلى 191,000. في المقابل، أظهرت تشالنجر مستوى فقدان وظائف متوقعًا يبلغ 71,300.
- كما تلقى المستثمرون اليوم بيانات حول طلبيات السلع المعمرة. ففي سبتمبر، سُجّلت زيادة بنسبة 0.5%، وهو ما يتوافق مع التوقعات.
- أعلنت شركة ميتا عن تخفيضات في الإنفاق على مبادرة ميتا-فيرس، مما دعم تقييمات الشركة، التي ترتفع بنحو 4%. شهدت الجلسة الأوروبية تحسنًا طفيفًا. وتصدرت إسبانيا وبولندا قائمة الأسواق الناشئة الأكثر نموًا في جلسة الخميس. وارتفعت عقود W20 وSPA35 بنحو 0.8% و0.7% على التوالي، يليهما عقد DE40 الألماني بزيادة 0.5%. وشهدت المؤشرات الفرنسية والسويسرية مكاسب أقل بنحو 0.2%.
- نُشرت بيانات المبيعات النهائية من منطقة اليورو، والتي ارتفعت بنسبة 1.5%، متجاوزةً توقعات السوق.
- تحدث آدم جلابينسكي عن قرار سعر الفائدة. وأشار رئيس مجلس السياسة النقدية إلى أن أسعار الفائدة والتضخم لا تزال إيجابية نسبيًا، مما يبرر خفضًا آخر. واعتبر ارتفاع عجز الموازنة وضغوط الأسعار، لا سيما من قطاع الخدمات، بمثابة تهديدات.
- في سوق العملات، يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا. وتُبعد بيانات سوق العمل القوية احتمال خفض الفائدة في الاجتماع المقبل قليلاً، وهو ما ينعكس على السعر. انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%. كما يشهد الفرنك السويسري انخفاضًا. يتصدر الفورنت المجري قائمة الانخفاضات، حيث خسر ما يصل إلى 0.7% مقابل الدولار واليورو.
- يشهد سوق السلع الأساسية انخفاضًا في التقلبات، بينما يتصدر النفط قائمة المكاسب. ويسجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ارتفاعات بنحو 1%. كما ارتفعت أسعار القهوة بنسبة 1%. وفي قطاع المعادن النفيسة، تشهد الفضة انخفاضات، حيث خسرت ما يصل إلى 2%.
- تهيمن أجواء معتدلة، وإن كانت سلبية، على سوق العملات المشفرة، مع عمليات بيع واسعة النطاق للعملات الرقمية. انخفض سعر بيتكوين بأكثر من 1.5%، لكنه لا يزال عند مستوى 91,000 دولار أمريكي. وينطبق الأمر نفسه على الإيثريوم، حيث انخفض بنحو 1.5% ليصل إلى مستوى 3,130 دولارًا أمريكيًا.
