الملخص اليومي: السوق حذرة، وتنتظر التضخم وبنك الاحتياطي الفيدرالي

أعلنت شركة ميتا عن تخفيضات في الإنفاق على مبادرة ميتا-فيرس، مما دعم تقييمات الشركة، التي ترتفع بنحو 4%. شهدت الجلسة الأوروبية تحسنًا طفيفًا. وتصدرت إسبانيا وبولندا قائمة الأسواق الناشئة الأكثر نموًا في جلسة الخميس. وارتفعت عقود

و

بنحو 0.8% و0.7% على التوالي، يليهما عقد

الألماني بزيادة 0.5%. وشهدت المؤشرات الفرنسية والسويسرية مكاسب أقل بنحو 0.2%.