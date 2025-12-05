DE40: بيانات جيدة، نمو معتدل

تشهد الجلسة الأوروبية في نهاية الأسبوع أجواءً إيجابية. وتسجل معظم مؤشرات القارة العجوز مكاسب معتدلة. ويتصدر مؤشر داكس الألماني المشهد اليوم، حيث ارتفعت عقود DE40 بأكثر من 0.6%. في حين تحد مؤشرات أوروبا الغربية الأخرى من مكاسبها عند حوالي 0.4%.

تتيح سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية الإيجابية للمستثمرين الأوروبيين استبعاد مسار نمو أفضل للمجتمع.

بيانات الاقتصاد الكلي:

صدرت اليوم قراءة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وظل معدل النمو السنوي مستقرًا عند 1.4%. وتسارع النمو الفصلي إلى 0.3% مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.2%.

تشهد طلبات المصانع الألمانية زيادة ملحوظة، بنسبة 1.5% مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.3%. ويتجلى هذا الارتفاع أيضًا على أساس سنوي.

في فرنسا، يتناقص العجز التجاري، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2% مقابل انكماش متوقع بنسبة 0.2%.

مع نهاية الجلسة الأوروبية، سيطلع المستثمرون على بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية. تُعد هذه البيانات من أهم مؤشرات الاحتياطي الفيدرالي، وأي مفاجآت قد تؤثر بشكل كبير على مسار تخفيف السياسة النقدية المتوقع من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

DE40 (D1)

المصدر: xStation5

يواصل السعر على الرسم البياني اتجاهه الصعودي، حيث تمكن المشترون من تجاوز منطقة مقاومة أخرى، وهي مستوى فيبوناتشي 50، متجهين نحو مستوى فيبوناتشي 38.2، حيث يمتد خط اتجاه هبوطي أيضًا. قد يفتح تجاوز المستوى التالي الطريق لاختبار الارتفاعات الأخيرة. مع ذلك، قد يؤدي فقدان زخم المشترين عند المستويات الحالية إلى تصحيح حول مستوى فيبوناتشي 78.6. يجب على المستثمرين مراقبة متوسطي EMA50 وEMA100 ومؤشر القوة النسبية الصاعد عن كثب.

أخبار الشركات: