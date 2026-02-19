النفط: ارتفاع أسعار النفط الخام وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ⚔️

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.30% ليصل إلى 65.90 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بينما يتداول خام برنت فوق 70 دولارًا. وقد أدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية مجددًا.

وأدت التقارير عن وصول المفاوضات الدبلوماسية إلى طريق مسدود، وتزايد النشاط العسكري الأمريكي في المنطقة، إلى تفاقم المخاوف بشأن احتمال توجيه ضربة لإيران. ويقوم المستثمرون بتكوين مراكز شراء قبل عطلة نهاية الأسبوع، خشية أن يؤدي أي اضطراب في مضيق هرمز إلى تقييد الإمدادات العالمية بشكل كبير. ورغم أن موجات التوتر السابقة لم تُفضِ إلى ارتفاعات مستدامة في الأسعار، يحذر المحللون من أن الاستهانة بالمخاطر الحالية قد يكون خطأً، لا سيما مع إشارة إيران إلى إمكانية استهداف البنية التحتية للطاقة في حال تصاعد التوتر.

ويزيد الوضع الاقتصادي الكلي من تعقيد الموقف. فقد أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسة لا يزالون حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة، بل إن بعضهم لم يستبعد إمكانية تشديدها مجددًا إذا استمر التضخم، مما يدعم الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة. في الوقت نفسه، قد يُحدث قرارٌ مُحتملٌ للمحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية تحولاً جوهرياً في توقعات النمو الاقتصادي والطلب على النفط. فقد يُساهم أي تحسنٍ إيجابيٍّ مُؤثِّرٍ على النمو، كإلغاء الرسوم الجمركية مثلاً، في دعم أسعار النفط من خلال تحسين توقعات الطلب، بينما قد تُحدِّد البيانات الاقتصادية الكلية الضعيفة أو الإشارات المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي المكاسب رغم التوترات الجيوسياسية.

من الناحية الفنية، انتعش النفط بقوة من مستوى الدعم في نطاق 62-63 دولاراً أمريكياً، ويختبر الآن مستوى مقاومة رئيسياً في نطاق 66-67 دولاراً أمريكياً. وسيُمهِّد اختراقٌ واضحٌ لهذا المستوى الطريق نحو 70.50 دولاراً أمريكياً، وقد يزيد من تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار. ومع ذلك، في غياب تصعيدٍ واضحٍ للنزاع، قد يبقى السوق ضمن نطاقه الحالي، مُوازناً بين المخاطر الرئيسية والأساسيات الاقتصادية الكلية.