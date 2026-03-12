ملخص اليوم: الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة تعود إلى الانخفاض؛ خام برنت يتجاوز 100 دولار مجدداً ❗

شهدت جلسة التداول يوم الخميس في البورصات الأوروبية والأمريكية والآسيوية موجة بيع جديدة في أسواق الأسهم الرئيسية.

تتمثل العوامل الرئيسية وراء انخفاض الأسعار في: 1) تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، 2) مشاكل السيولة في القطاع المالي الأمريكي.

في سوق الأسهم الفورية، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.45%، ومؤشر داو جونز بنسبة 1.3%. أما في أوروبا، فقد خسر مؤشر داكس 0.29%، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.71%، وانخفض مؤشر ويغ 20 البولندي بنسبة 0.65%.

يشهد النفط الخام ارتفاعًا اليوم، حيث تجاوز سعر خام برنت 101 دولارًا للبرميل.

ومن المثير للاهتمام، مع ذلك، وجود معلومات متضاربة كثيرة حول هذه المادة الخام اليوم.

أعلنت القيادة الإيرانية عزمها الرد بالقوة على أي هجمات، وتمهد الطريق لفتح جبهات قتالية جديدة إذا واصلت إسرائيل والولايات المتحدة مهاجمة البنية التحتية للطاقة في البلاد. ذكر ترامب اليوم أن تغيير النظام هو الهدف الأهم، وأن ارتفاع أسعار النفط يأتي في المرتبة الثانية. وفي الوقت نفسه، علمنا بخطط البيت الأبيض لتعليق العمل مؤقتًا بما يُسمى قانون جونز، وهو قانون صدر عام ١٩٢٠ يُلزم بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية على متن سفن بُنيت في الولايات المتحدة، وتملكها شركات أمريكية، ويقودها طواقم أمريكية.

كما ساهم رد نائب إيراني، الذي أكد عدم وجود أي خطط لزرع ألغام في مضيق هرمز، في تخفيف حدة التوتر.

بالعودة إلى أسواق الأسهم، كان قطاع البنوك والتمويل عمومًا من أضعف القطاعات في بداية جلسة التداول الأمريكية، ويعود هذا الضغط إلى مصدرين: المخاوف بشأن ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتفاقم المشاكل في قطاع الائتمان الخاص. وقد حدّت مورغان ستانلي من إمكانية استرداد وحدات صندوق نورث هافن للدخل الخاص بعد أن طلب المستثمرون استرداد ما يقارب ١١٪ من الأسهم، في حين أن النظام الأساسي للصندوق يسمح بدفع ٥٪ فقط كل ثلاثة أشهر.

يتفاقم انعدام الثقة هذا بسبب انتقادات شركات مثل غليندون كابيتال، التي تتهم بلو آول، من بين شركات أخرى، بالتقليل من شأن الخسائر الحقيقية في محافظها الاستثمارية، وهو ما يفسره السوق على أنه مؤشر على أن المشاكل قد تكون أعمق مما تُظهره التقييمات الرسمية.

في سوق الفوركس، يتصدر الدولار الأمريكي الأداء مجدداً، يليه الدولار الكندي الذي يشهد ارتفاعاً. في الوقت نفسه، نشهد أكبر انخفاضات في عملات أستراليا ونيوزيلندا.

لا يخلو أداء الدولار من تأثير على المعادن النفيسة اليوم، حيث انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 5100 دولار.