الولايات المتحدة: النفط يتراجع رغم تطمينات ترامب، بينما تنتظر وول ستريت تقرير إنفيديا

من الواضح أن مستثمري وول ستريت غير متأكدين مما يمكن توقعه في المستقبل القريب. انخفضت التقلبات بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وظهر اتجاه جانبي على الرسم البياني. ينتظر المستثمرون اليوم نتائج شركة إنفيديا، عملاق صناعة الرقائق الأمريكية، بينما سيعتمد توجه السوق بشكل عام ليس على البيانات بقدر ما سيعتمد على تصريحات كيفن وارش خلال خطابه في جاكسون هول يوم الجمعة المقبل. مع ذلك، لم تُحدث بيانات التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، التي نُشرت قبل افتتاح السوق، تغييرًا جوهريًا في صورة الاقتصاد الأمريكي، ومنح الانخفاض السابق في سوق النفط الخام المستثمرين فترة راحة أخرى، على الرغم من تجاهلهم التام لتصريحات ترامب الإيجابية، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى انتعاش ملحوظ في الأسعار.

وضع السوق: الاقتصاد الكلي، النفط، والمؤشرات

أسفر نشر تقرير يوليو/تموز حول دخل وإنفاق الأمريكيين عن نتائج متباينة. بلغ معدل التضخم الرئيسي في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% شهريًا (وأعلى بقليل من التوقعات على أساس سنوي عند 3.7% سنويًا). في المقابل، بلغ معدل التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% شهريًا و3.3% سنويًا (تماشيًا مع التوقعات). بينما استقر الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (0.0% شهريًا)، مما يشير إلى تباطؤ الطلب بعد شهر يونيو مدفوعًا بحملات ترويجية مثل يوم أمازون برايم.

شهد سوق السلع الأساسية عمليات بيع مكثفة خلال النصف الأول من اليوم. فقد خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ما يصل إلى 1%، لكننا نشهد حاليًا استجابة واضحة من جانب الطلب. ومع ذلك، فقد نتجت الانخفاضات السابقة عن معلومات تفيد بأن إيران وعُمان بدأتا محادثات بشأن "إطار عمل مؤقت" لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. ويزداد الوضع الجيوسياسي توترًا بسبب تصريحات الرئيس دونالد ترامب، الذي أشار إلى إصابة المرشد الأعلى الإيراني بجروح خطيرة، ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن ما يصل إلى 10 ملايين برميل من النفط قد تدفقت عبر مضيق هرمز أمس.

ما هو وضع العقود الآجلة؟

انخفض عقد مؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنسبة تصل إلى 0.3% قبل بدء الجلسة، ولكن على الرغم من الافتتاح السلبي، نشهد حاليًا استقرارًا عند 0.01%. وتترقب أسواق التكنولوجيا بفارغ الصبر تقرير إنفيديا ونتائج سيلزفورس.

أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) فهو مستقر أيضًا، ولكنه ارتفع بنسبة 0.11% بعد انخفاضات أولية، متذبذبًا حول 7700 نقطة. ويحذر محللو باركليز من تزايد التقلبات الاقتصادية الكلية وضعف موسمي قبيل انتخابات التجديد النصفي.

ويُحقق عقد مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة أفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 0.1% خلال الدقائق الأولى.

بدأ تذبذب أسعار الأسهم الرئيسية مستقرًا نسبيًا، باستثناء انخفاض سهم ألفابت وارتفاع سهم AMD. أما قطاعا الصناعة والأجهزة، ممثلين بشركات آبل وديل وسيسكو، فيشهدان أداءً جيدًا نسبيًا. المصدر: XTB

التحليل الفني لمؤشر US100

حاولت عقود مؤشر US100 اختراق نمط المثلث خلال النصف الأول من أغسطس، مستهدفةً مستويات 30,500 نقطة. إلا أنه حدث تصحيح لاحقًا، وتحقق نطاق نمط المثلث بعد اختراق هبوطي. مع ذلك، يحافظ مؤشر US100 على مستوى دعم حول 29,000 نقطة، مدعومًا بمستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6. إذا انتهت جلسة اليوم بارتفاع، فقد يشير ذلك إلى محاولة لاختراق الاتجاه الهبوطي الحالي قصير الأجل.

٤. أخبار الشركات

إنفيديا ( NVDA.US ) (-٠.٣٪): يتوقع السوق ارتفاعًا ضمنيًا بنحو ٥.٤٪ بعد نشر النتائج. ورغم أن نسبة السعر إلى الأرباح قريبة من أدنى مستوياتها، يشير المحللون إلى ارتفاع مخاطر الائتمان (مقايضات مخاطر الائتمان) لشركة إنفيديا مقارنةً بشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، فضلًا عن ارتفاع تكاليف ذاكرة HBM4 .

أبركرومبي آند فيتش ( ANF.US ) (+٣٠٪): ترتفع أسهم الشركة بعد إعلانها عن عائدات بقيمة ١٠٠ مليون دولار من الرسوم الجمركية، ورفعها لتوقعات نمو المبيعات السنوية، وتجاوزها التوقعات في نتائج الربع الثاني.

إنتويت ( INTU.US ) (-٣.٤٪): تتكبد شركة البرمجيات المالية خسائر فادحة بعد تقديمها توقعات مخيبة للآمال للأرباح والإيرادات السنوية، مما يزيد من المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع تكنولوجيا المعلومات التقليدي.

زووم كوميونيكيشنز (ZM.US) (-6.12%): انخفضت أسهم الشركة بعد عرض توقعات متحفظة للإيرادات للربع الحالي، مما طغى على التقدم المحرز في تسويق حلول الذكاء الاصطناعي.

بوسطن ساينتيفيك (BSX.US) (-4.3%): انخفض سعر السهم استجابةً لإعلان عن حادثة أمن سيبراني عالمية أدت إلى تعطيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة.

جيه إم سموكر (SJM.US) (+4.2%): رفعت الشركة المصنعة للأغذية توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم الواحد للعام بأكمله بفضل هوامش الربح المرتفعة في قطاعي القهوة والوجبات الخفيفة.

ساميت ثيرابيوتكس (SMMT.US) (+11.7%): شهدت أسعار السهم ارتفاعًا حادًا بعد النتائج الناجحة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقار لعلاج سرطان القنوات الصفراوية (إيفونيسسيماب).

بعد الربع الأخير المميز وإيرادات بلغت 81.6 مليار دولار، تشير أحدث البيانات إلى توقعات بإيرادات تصل إلى 92 مليار دولار. مع ذلك، ونظرًا لتوقع تجاوز التوقعات بنسبة 5% على الأقل، فإن أي رقم أقل من 97 مليار دولار قد يُعتبر إخفاقًا من وجهة نظر المستثمرين. لذا، فإن تحقيق إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار يُعد إنجازًا هامًا للشركة. المصدر: XTB