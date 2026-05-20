الولايات المتحدة: مؤشر ناسداك يرتفع قبل نتائج إنفيديا

افتتحت الأسواق الأمريكية اليوم على ارتفاع، متأثرةً بنظيرتها الأوروبية. ويتداول كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (0.7%) ومؤشر ناسداك المركب (1.3%) على ارتفاع. وتتلقى الأسهم دعماً من انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 4%، مما أدى إلى تباطؤ ارتفاع عوائد السندات.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 4.68% أمس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير 2025، تاريخ تنصيب الرئيس ترامب. ويمثل هذا زيادة تراكمية في العوائد بأكثر من 70 نقطة أساس منذ فبراير. ورغم أن تأثير هذا التحرك على سوق الأسهم كان ضئيلاً بشكل مفاجئ حتى الآن، إلا أننا نتوقع أنه في حال استمرار هذا الاتجاه، قد يشتدّ الضغط بشكل ملحوظ.

ويتيح استقرار اليوم للمستثمرين التركيز بشكل كامل على نتائج شركة إنفيديا المسائية. نظراً لاعتماد شركة NVIDIA الكبير على خمس شركات فقط (مايكروسوفت، أمازون، SMC، ألفابت، وميتا)، والتي تُشكّل أكثر من 50% من إيراداتها، فإنّ إمكانية التنبؤ بإيراداتها أعلى قليلاً من العديد من الشركات الأخرى. لذا، ينبغي التركيز على التفاصيل، لا سيما أداء المنتجات الجديدة مثل Rubin وVera CPU وDGX Spark.

لا تزال أسهم الشركة ثابتة في اتجاهها، بانتظار التقرير المقرر صدوره الساعة 9:30 مساءً بتوقيت المملكة المتحدة. في المقابل، تشهد أسهم شركتي Micron وAMD ارتفاعاً. يدعم ارتفاع أسهم Micron الإضراب المُخطط له يوم الخميس من قِبل موظفي سامسونج، إحدى أكبر منافسيها. كما تستفيد أسهم AMD من رفع بعض المحللين لتوقعاتهم السعرية.

كل هذا يحدث رغم عدم وجود تغييرات جوهرية في البيئة الاقتصادية الكلية والجيوسياسية. ولن تُصدر اليوم أي بيانات اقتصادية كلية بالغة الأهمية للسوق (من المقرر نشر مؤشرات مديري المشتريات لشهر مايو غداً). لم نتلقَّ أي تصريحات محددة من دونالد ترامب، الذي يواصل خطابه المتقلب بشأن الحرب في إيران.

التحليل الفني

المصدر: xStation (20/05/2026)

يتحرك مؤشر US100 ضمن قناة صعودية حادة وديناميكية للغاية، عقب ارتداد قوي من أدنى مستوياته في منتصف مارس 2026. وبعد تسجيله مستوىً قياسياً جديداً، يستعيد السوق توازنه. يشهد السعر حالياً تصحيحاً محلياً، ولكنه لا يزال ضمن النصف العلوي من القناة. في حال تعمق التصحيح، فإن أول مستوى دعم ووقف خسارة مهم هو مستوى فيبوناتشي 23.6% (حوالي 28,000 نقطة). يشير النمط بوضوح إلى اتجاه صعودي. انحرف السعر بشكل ملحوظ عن المتوسطات (خاصةً المتوسط ​​المتحرك البسيط 50)، مما يؤكد الزخم القوي، ولكنه يُنذر أيضاً بتحذير - السوق مُبالغ في سخونته قليلاً على المدى القصير.

أخبار الشركات

شركة مايكرون تكنولوجي ( MU.US ): ارتفعت أسهمها بأكثر من 3.5%، مدفوعةً بتراجع المستثمرين عن أسهم الشركات المصنعة الآسيوية وسط تقارير عن إضراب محتمل في مصانع سامسونج. بدأت الشركة مؤخرًا شحن عينات من وحدات ذاكرة الخوادم المبتكرة DDR5 بسعة 256 جيجابايت، وتُجري حاليًا نشرًا واسع النطاق لمحركات أقراص الحالة الصلبة ( SSD ) المتطورة والقوية بسعة 245 تيرابايت. يُعدّ كلا المنتجين عنصرين أساسيين لاستمرار التوسع المادي للبنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.

تارجت ( TGT.US ): أعلنت شركة التجزئة العملاقة عن نتائجها للربع الأول من عام 2026، متجاوزةً توقعات السوق بشكل ملحوظ فيما يتعلق بالأرباح والمبيعات. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 1.71 دولارًا أمريكيًا (مقابل توقعات 1.46 دولارًا أمريكيًا)، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 25.4 مليار دولار أمريكي. ويعود هذا النمو إلى الإقبال القوي على متاجرها (بزيادة قدرها 4.4%) والقفزة الكبيرة في المبيعات الرقمية بنسبة 9% تقريبًا، مدعومةً بخدمة التوصيل الجديدة في نفس اليوم ( Target Circle 360 ). وعلى الرغم من رفع توقعاتها للمبيعات السنوية، انخفض سعر السهم بأكثر من 5%. وقد أبدى المستثمرون قلقهم إزاء انخفاض هامش التشغيل (من 6.2% إلى 4.5% على أساس سنوي)، والذي يُعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف البيع والإدارة.

لويز ( LOW.US ): حققت الشركة الرائدة في سوق تحسين المنازل بالولايات المتحدة نتائج قوية للربع الأول من عام 2026، متجاوزةً توقعات وول ستريت على مستوى الأرباح والإيرادات. وبلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 3.03 دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعات بلغت 2.97 دولار أمريكي. وكان أبرز ما فاجأ الشركة هو نمو المبيعات على أساس المقارنة (بنسبة 0.6%)، مسجلةً بذلك الربع الرابع على التوالي من الأرقام الإيجابية في هذا الصدد. ويعود هذا النجاح، من بين أمور أخرى، إلى قفزة بنسبة 15.5% في التجارة الإلكترونية واستمرار الطلب في قطاع المقاولين المحترفين وسوق الأجهزة المنزلية الكبيرة. وقد حافظ مجلس الإدارة على توقعاته للعام بأكمله. وعلى الرغم من كل ما سبق، فإن سهم الشركة يتداول حاليًا بانخفاض طفيف (-0.5%).

هاسبرو ( HAS.US ): سجلت الشركة الأمريكية المصنعة للألعاب بدايةً رائعةً لعام 2026، حيث تجاوزت بسهولة حاجز المليار دولار أمريكي من الإيرادات (مقابل توقعات السوق البالغة 963.9 مليون دولار أمريكي). وبلغت الأرباح للسهم الواحد 1.47 دولار أمريكي (مقابل توقعات السوق البالغة 1.13 دولار أمريكي). اتضح أن المحرك الحقيقي للأرباح هو قطاع ألعاب Wizards والألعاب الرقمية، الذي نما بنسبة 26%. كما أضافت لعبة Monopoly Go !، وهي لعبة للهواتف المحمولة، 41 مليون دولار أخرى إلى أرباح الشركة. مع ذلك، طغى على هذا الحماس العام توقعات أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله، والتي جاءت أضعف قليلاً من المتوقع، بالإضافة إلى انخفاض حاد في إيرادات قطاع الترفيه بنسبة 24%. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسهم الشركة بأكثر من 8%.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB