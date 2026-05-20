مخطط اليوم : US500 (20.05.2026)

ارتفع مؤشر (US500) اليوم، متداولًا عند حوالي 7405 نقاط، بعد جلسة الأمس التي انتهت على انخفاض. وقد تراجعت بورصة وول ستريت بشكل رئيسي نتيجة ضعف قطاع التكنولوجيا وارتفاع عوائد السندات الأمريكية. وينصبّ اهتمام السوق اليوم على التقرير الفصلي لشركة إنفيديا (NVDA.US) للربع الأول من السنة المالية 2027، والذي سيُنشر بعد إغلاق وول ستريت. ويتوقع السوق أن تبلغ الإيرادات حوالي 78.8 مليار دولار (+78% على أساس سنوي) مع ربحية للسهم الواحد تبلغ حوالي 1.75 دولار (+127% على أساس سنوي). ويتوقع سوق الخيارات أن يصل تحرك سعر السهم بعد إعلان النتائج إلى حوالي 5.6% بالقيمة المطلقة. ومع ذلك، نود أن نضيف أن الخيارات بالغت في تقدير التحرك الفعلي في حوالي 75% من الحالات.

مع ذلك، لا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة: فقد حظرت الصين رسميًا استيراد شريحة RTX 5090D V2 من شركة Nvidia، في إشارة واضحة إلى تسريعها لتطوير منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويجدر التنويه أيضًا إلى الوضع في إيران. فقد صرّح ترامب يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة قد تُضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران، وذلك بعد يوم من إلغائه هجومًا كان مُخططًا له عقب تلقيه عرضًا إيرانيًا للسلام. في المقابل، قدّمت إيران عرضًا مُطالبًا بتعويضات عن الحرب وانسحاب القوات الأمريكية.

على الرسم البياني اليومي لمؤشر US500، يُظهر المؤشر اتجاهًا صعوديًا قويًا، مسجلًا مستويات قياسية جديدة عند حوالي 7407 نقطة (أعلى مستوى خلال الجلسة). ويتداول السعر حاليًا فوق جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية. تجدر الإشارة إلى قناة النطاق الظاهرة على الرسم البياني (قناة انحراف معياري مرتبطة بمتوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP) منذ عام 2025)، والتي يمثل حدها العلوي في نطاق 7500-7600 نقطة أقرب هدف فني للمشترين. يشير حجم التداول على الجانب الأيسر من الرسم البياني (ملف تعريف الحجم) إلى تركيز كبير لنشاط التداول في نطاق 6800-7000 نقطة، مما قد يوحي بوجود منطقة دعم مهمة في حال حدوث تصحيح محتمل.

