أسهم أشباه الموصلات ترتفع مجدداً 📈 ردود فعل متباينة في الأسواق على أرباح شركتي تارجت ولويز

يحاول قطاع أشباه الموصلات مجدداً ترسيخ توجه إيجابي لجلسة وول ستريت يوم الأربعاء، قبل حوالي 90 دقيقة من افتتاح السوق الأمريكية. بعد موجة جني أرباح قصيرة، يعود المستثمرون إلى أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبنية مراكز البيانات، معتبرين تقرير أرباح Nvidia اليوم محفزاً محتملاً لنمو السوق بشكل عام.

أشباه الموصلات تستعيد زخمها

ارتفع مؤشر iShares Semiconductor ETF (SOXX) بأكثر من 2%، مع تدفق رؤوس الأموال مجدداً إلى الشركات الحساسة للذكاء الاصطناعي. وحققت أسهم Marvell Technology مكاسب بأكثر من 5%، وIntel بأكثر من 4%، بينما ارتفعت أسهم Micron Technology بأكثر من 3%. ويتضح أن السوق يعود إلى الاعتقاد بأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وبنية الحوسبة التحتية لا يزالان من بين المجالات القليلة القادرة على الحفاظ على زخم نمو قوي رغم تباطؤ الاقتصاد.

لا تزال Intel مثيرة للاهتمام بشكل خاص. فقبل بضعة أرباع فقط، كانت الشركة تُعتبر على نطاق واسع متخلفة تكنولوجياً وتخسر ​​مكانتها لصالح AMD و Nvidia . مع ذلك، بدأ المستثمرون في إعادة تقييم إمكانات عودة إنتل، مدعومةً باستثمارات مصانع الرقائق، وحوافز السياسة الصناعية الأمريكية، وانتعاش أسواق الحواسيب الشخصية والخوادم. على المدى القريب، لا تزال أسهم إنتل تعكس إلى حد كبير توجهات السوق في قطاع أشباه الموصلات الأوسع.

في الوقت نفسه، أبرزت شركة Analog Devices مدى تزايد متطلبات السوق تجاه شركات التكنولوجيا. فقد تجاوزت الشركة التوقعات في كل من الأرباح والإيرادات، حيث سجلت ربحية السهم في الربع الثاني من السنة المالية 3.09 دولار أمريكي مقابل 2.88 دولار أمريكي كمتوسط ​​تقديرات السوق، ومع ذلك لا يزال سعر السهم منخفضًا قليلاً في تداولات ما قبل افتتاح السوق. يشير هذا إلى أن المستثمرين يتوقعون الآن ليس فقط نتائج قوية، بل أيضًا تسارعًا واضحًا في النمو وتوقعات مستقبلية واعدة. في ظل بيئة تتسم بتقييمات مرتفعة، لم يعد تجاوز التقديرات كافيًا.

لذا، قد تصبح جلسة اليوم اختبارًا رئيسيًا آخر لارتفاع سوق الذكاء الاصطناعي بأكمله. لطالما كانت أسهم Nvidia مؤشرًا على مدى تقبل المخاطر في قطاع التكنولوجيا. قد تُعيد النتائج القوية إحياء زخم أسهم أشباه الموصلات، بينما قد يُؤدي أي مؤشر على تباطؤ الطلب على مُسرّعات الذكاء الاصطناعي إلى عمليات جني أرباح واسعة النطاق بعد واحدة من أقوى الارتفاعات التي شهدتها السنوات الأخيرة. وبعد الانخفاضات الأخيرة، تشهد أسهم كوالكوم انتعاشًا بنسبة 3% تقريبًا قبل افتتاح السوق.

شركة تارجت تُبرز مرونة المستهلك الأمريكي

في المقابل، يلفت قطاع التجزئة الأنظار بعد أن حققت شركة تارجت أرباحًا فاقت التوقعات. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تقارب 2% بعد أن أعلنت عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، ورفعت توقعاتها لمبيعات العام بأكمله.

حققت تارجت أرباحًا بلغت 1.71 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإيرادات بلغت 25.44 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت. والأهم بالنسبة للمستثمرين، أن الشركة رفعت توقعاتها لنمو صافي المبيعات للعام بأكمله إلى 4%. تشير هذه النتائج إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التضخم المستمرة، فإن المستهلك الأمريكي لا يزال أكثر مرونة مما كان متوقعًا.

في ظل الظروف الاقتصادية الكلية الراهنة، أصبح قطاع التجزئة أحد المؤشرات الرئيسية على صحة الاقتصاد الأمريكي. أي مؤشرات على استقرار الإنفاق الاستهلاكي تُسهم في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد، مما يدعم ارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية.

خيبة أمل لويز رغم تجاوزها التوقعات

تلقى سهم لويز رد فعل فاتراً من السوق. فعلى الرغم من تجاوزه توقعات المحللين في كل من الأرباح والإيرادات، انخفض السهم بأكثر من 2% قبل افتتاح السوق.

يركز المستثمرون بشكل متزايد على ديناميكيات النمو المستقبلية أكثر من تركيزهم على النتائج التاريخية. ولا يزال قطاع تحسين المنازل يعاني من ضغوط ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وضعف النشاط في سوق الإسكان. ويخشى المستثمرون من أن يستمر المستهلكون الأمريكيون في الحد من الإنفاق على التجديدات الكبيرة، مع تحول استهلاكهم نحو فئات المنتجات الأقل تكلفة.

كما يعكس رد الفعل تجاه لويز مشكلة أوسع نطاقاً في السوق اليوم: فقد أصبحت التوقعات لشركات البيع بالتجزئة مرتفعة للغاية. حتى أن تقرير أرباح قوياً دون وجود محفز نمو حقيقي قد يدفع المستثمرين إلى جني الأرباح بسرعة.

