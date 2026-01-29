الولايات المتحدة 🚨 انخفاض مؤشر US100 بنسبة 2% تقريباً وسط انهيار أسهم مايكروسوفت بنسبة 11% 📉

افتتحت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية جلسة التداول وسط حالة من النفور الشديد من المخاطرة. فقد أثر انخفاض سهم مايكروسوفت (MSFT.US) بأكثر من 10% عقب إعلان أرباحها بشكل كبير على معنويات المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية، وخاصة مؤشر US100 الذي تراجع بنحو 2%.
- كما أثرت تراجعات سوق الأسهم الأمريكية سلبًا على العملات المشفرة، حيث انخفض سعر البيتكوين إلى حوالي 86,000 دولار، بينما تراجعت أسهم شركة ستراتيجي بأكثر من 6%.
- رفع محللو بنك يو بي إس السويسري السعر المستهدف لسهم ميتا بلاتفورمز إلى 872 دولارًا، بعد أن كان 830 دولارًا. في المقابل، خفض بنك جيه بي مورغان السعر المستهدف لسهم تسلا إلى 145 دولارًا، بعد أن كان 150 دولارًا.
- وتشهد قطاعات البرمجيات خسائر فادحة أيضًا، حيث يضغط انخفاض سهم مايكروسوفت على أسهم شركات مثل أوراكل، وبالانتير، وإنتويت، وسيلزفورس، وسيرفس ناو. يشهد قطاع التكنولوجيا الكبرى ضعفاً عاماً، باستثناء منصات التكنولوجيا المتقدمة: فقد انخفضت أسهم أمازون، وألفابت، وتسلا بنسبة تقارب 2%، بينما تراجعت أسهم إنفيديا بنحو 1%. ومن المقرر أن تعلن شركة آبل (AAPL.US) عن نتائجها بعد إغلاق السوق الأمريكية اليوم؛ وتتداول أسهمها بشكل مستقر قبل الإعلان.
- على الصعيد الكلي، ارتفعت طلبات المصانع الأمريكية بنسبة 2.7% شهرياً، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 1.3%، ومتعافية من انخفاض بنسبة 1.3% في الفترة السابقة. كما ارتفعت مبيعات الجملة المتوقعة لشهر ديسمبر 2025 بنسبة 1.3%، مقابل توقعات بارتفاع طفيف بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.4% في الفترة السابقة.
مؤشر US100 (H1)
المصدر: xStation5
أما الشركات التي حققت مكاسب ملحوظة اليوم فهي بشكل أساسي شركات ميتا بلاتفورمز (META.US)، وآي بي إم (IBM.US)، ولوكهيد مارتن (LMT.US).
المصدر: xStation5
MSFT.US (D1)
انخفضت أسهم مايكروسوفت، ثالث أكبر شركة مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 10%. ويبلغ الخصم الحالي مقارنةً بالمتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) ما يقارب 15%.
المصدر: xStation5
