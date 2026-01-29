الولايات المتحدة 🚨 انخفاض مؤشر US100 بنسبة 2% تقريباً وسط انهيار أسهم مايكروسوفت بنسبة 11% 📉

وتشهد قطاعات البرمجيات خسائر فادحة أيضًا، حيث يضغط انخفاض سهم مايكروسوفت على أسهم شركات مثل أوراكل، وبالانتير، وإنتويت، وسيلزفورس، وسيرفس ناو. يشهد قطاع التكنولوجيا الكبرى ضعفاً عاماً، باستثناء منصات التكنولوجيا المتقدمة: فقد انخفضت أسهم أمازون، وألفابت، وتسلا بنسبة تقارب 2%، بينما تراجعت أسهم إنفيديا بنحو 1%. ومن المقرر أن تعلن شركة آبل (

) عن نتائجها بعد إغلاق السوق الأمريكية اليوم؛ وتتداول أسهمها بشكل مستقر قبل الإعلان.