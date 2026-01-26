الولايات المتحدة: شركات التكنولوجيا الكبرى، الفيدرالي، والسياسة في قلب الحدث. أسبوع اختبار حقيقي للأسواق!

يُتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلاً بالأحداث في الأسواق المالية. يستعد المستثمرون حول العالم لسلسلة من الأحداث التي قد تُحدد مسار أسواق الأسهم في الأشهر القادمة. وستكون شركات التكنولوجيا العملاقة، المعروفة باسم "السبعة الرائعة"، محط الأنظار، إذ قد تُحدد نتائجها الفصلية مصير انتعاش قطاع التكنولوجيا الذي يُغذيه ازدهار الذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. سيُقرر جيروم باول وفريقه قرارًا بشأن أسعار الفائدة، من خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، والذي قد يُحدد مسار الأسبوع بأكمله. وبينما تتوقع السوق استقرار أسعار الفائدة، فإن أي تصريحات من باول بشأن التضخم أو خفض أسعار الفائدة في المستقبل قد تُؤثر على عوائد السندات والدولار وأسواق الأسهم.

يُضاف إلى ذلك بُعد سياسي. فمن المُحتمل أن يُعلن الرئيس دونالد ترامب عن مرشحه المُفضل لخلافة باول هذا الأسبوع، مما يُزيد من حدة التوتر. وتشير التقارير إلى أن أسماءً مثل ريك ريدر وكيفن وارش مُرشحة بقوة. وأي تلميح في هذا الشأن قد يُزيد من حالة عدم اليقين، ويُؤجج النقاش حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتوجه المُستقبلي للسياسة النقدية.

يجمع هذا الأسبوع بين عالمين رئيسيين: أرباح أكبر شركات التكنولوجيا، والقرارات ذات التأثير الأكبر على السياسة النقدية. قد تُعزز المفاجآت الإيجابية من عمالقة التكنولوجيا، إلى جانب إشارة متشددة من الاحتياطي الفيدرالي، تفاؤل السوق، بينما قد تُؤدي أي خيبات أمل أو حالة من عدم اليقين السياسي إلى تقلبات حادة. بالنسبة للمستثمرين، ستكون الأيام القادمة اختبارًا حقيقيًا لأعصابهم، وقد تُحدد الأحداث الجارية ملامح بداية العام.

المصدر: xStation5

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) خلال جلسة التداول اليوم، مدفوعةً بشكل رئيسي بالتفاؤل قبيل صدور التقارير الفصلية لشركات التكنولوجيا السبع الكبرى. وتشكل المتوسطات المتحركة الأسية نمطًا صعوديًا كلاسيكيًا، مما يعزز المعنويات الإيجابية في السوق.

المصدر: xStation5

