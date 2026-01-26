الولايات المتحدة: شركات التكنولوجيا الكبرى، الفيدرالي، والسياسة في قلب الحدث. أسبوع اختبار حقيقي للأسواق!

يُتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حافلاً بالأحداث في الأسواق المالية. يستعد المستثمرون حول العالم لسلسلة من الأحداث التي قد تُحدد مسار أسواق الأسهم في الأشهر القادمة. وستكون شركات التكنولوجيا العملاقة، المعروفة باسم "السبعة الرائعة"، محط الأنظار، إذ قد تُحدد نتائجها الفصلية مصير انتعاش قطاع التكنولوجيا الذي يُغذيه ازدهار الذكاء الاصطناعي.
في الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. سيُقرر جيروم باول وفريقه قرارًا بشأن أسعار الفائدة، من خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، والذي قد يُحدد مسار الأسبوع بأكمله. وبينما تتوقع السوق استقرار أسعار الفائدة، فإن أي تصريحات من باول بشأن التضخم أو خفض أسعار الفائدة في المستقبل قد تُؤثر على عوائد السندات والدولار وأسواق الأسهم.
يُضاف إلى ذلك بُعد سياسي. فمن المُحتمل أن يُعلن الرئيس دونالد ترامب عن مرشحه المُفضل لخلافة باول هذا الأسبوع، مما يُزيد من حدة التوتر. وتشير التقارير إلى أن أسماءً مثل ريك ريدر وكيفن وارش مُرشحة بقوة. وأي تلميح في هذا الشأن قد يُزيد من حالة عدم اليقين، ويُؤجج النقاش حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتوجه المُستقبلي للسياسة النقدية.
يجمع هذا الأسبوع بين عالمين رئيسيين: أرباح أكبر شركات التكنولوجيا، والقرارات ذات التأثير الأكبر على السياسة النقدية. قد تُعزز المفاجآت الإيجابية من عمالقة التكنولوجيا، إلى جانب إشارة متشددة من الاحتياطي الفيدرالي، تفاؤل السوق، بينما قد تُؤدي أي خيبات أمل أو حالة من عدم اليقين السياسي إلى تقلبات حادة. بالنسبة للمستثمرين، ستكون الأيام القادمة اختبارًا حقيقيًا لأعصابهم، وقد تُحدد الأحداث الجارية ملامح بداية العام.
المصدر: xStation5
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) خلال جلسة التداول اليوم، مدفوعةً بشكل رئيسي بالتفاؤل قبيل صدور التقارير الفصلية لشركات التكنولوجيا السبع الكبرى. وتشكل المتوسطات المتحركة الأسية نمطًا صعوديًا كلاسيكيًا، مما يعزز المعنويات الإيجابية في السوق.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- أعلنت شركة CoreWeave (CRWV.US) أن شركة Nvidia ستستثمر ملياري دولار لتسريع تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبدعم من Nvidia، تخطط CoreWeave لبناء أكثر من 5 جيجاواط من سعة الحوسبة في مراكز بياناتها بحلول عام 2030.
- أكدت شركة USA Rare Earth (USAR.US) أن الحكومة الأمريكية ستستحوذ على حصة في الشركة، حيث ستوفر تمويلًا بقيمة 1.6 مليار دولار تقريبًا ضمن برنامج دعم المعادن الأرضية النادرة الحيوية. وفي المقابل، ستحصل الحكومة على أسهم وخيارات أسهم، مما يمنحها حصة كبيرة في الشركة. وعقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم USA Rare Earth بشكل ملحوظ.
- انخفضت أسهم شركة Revolution Medicines (RVMD.US) بنحو 20% بعد تقارير تفيد بأن شركة Merck (MRK) قد توقفت عن مفاوضات الاستحواذ معها.
- في المقابل، ارتفعت أسهم شركة AppLovin (APP.US) بنسبة 5% بعد حصولها على توصية "شراء"، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق الشركة في قطاع تطبيقات الهواتف المحمولة والإعلانات.
