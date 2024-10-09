علق كولينز وبوستيتش على السياسة النقدية الأمريكية، حيث لا يزال اليورو مقابل الدولار الأميركي أقل من 1.10

علقت سوزان كولينز ورافائيل بوسيك من الفيدرالي على السياسة النقدية الأمريكية أمس. وفيما يلي أبرز ما جاء في خطابيهما.

كولينز

تُظهِر البيانات أن الاقتصاد قوي ومرن.

ساعدت السياسة النقدية التقييدية في تهدئة التضخم.

لا تزال البطالة منخفضة تاريخيًا، ونمو الوظائف قوي.

تباطأ التضخم الأساسي، لكنه لا يزال مرتفعًا.

من المهم أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على ظروف سوق العمل الصحية.

أنا أكثر ثقة في أن التضخم يسير على مسار دائم للانحسار.

بوسيك

إن التحولات في سلاسل التوريد تعني أن هياكل تكاليف الأعمال ستتغير أيضًا، وهو أمر يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يفهمه.

من المحتمل أن يكون لإعصاري هيلين وميلتون آثار كبيرة على الاقتصاد على مدى الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

تقول الشركات إن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار، مما يحد من قدرتهم على رفع الأسعار.

هناك خطر يتمثل في أن يكون الاقتصاد قويًا للغاية، وقد يعيق إعادة معايرة السياسة.

حتى الآن، يتم التركيز على التضخم، لكن سوق العمل بارزة أيضًا.

لا يزال معدل التضخم أعلى بكثير من 2%.

الاقتصاد قريب من أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي ويتحرك نحوها.

الوظائف الجديدة شهريًا أعلى مما هو مطلوب لمراعاة النمو السكاني.

تباطأ سوق العمل، لكنه ليس بطيئًا أو ضعيفًا.

أشارت النبرة العامة لكولينز وبوسيك إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، لكن كلا العضوين متأكدان تمامًا من أن التضخم تحت سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي، في طريقه إلى هدف 2%، حتى على الرغم من بيانات سوق العمل الأمريكية القوية. ومع ذلك، لا يزال خطر الاقتصاد "القوي للغاية" قائمًا، لكنه ليس مفاجئًا للأسواق المالية. لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتداول تحت منطقة المقاومة 1.10، لكن الزوج يحاول التعافي بعد الوصول إلى مستوى الدعم 1.095، بالقرب من تصحيح فيبوناتشي 61.8 للموجة الصاعدة، التي بدأت في أغسطس.

المصدر: xStation5