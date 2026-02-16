التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.8% خلال يناير

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.8% خلال شهر يناير، وفق بيانات رسمية نُشرت الأحد، ما يعكس زيادة معتدلة في أسعار المستهلكين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وهو القطاع الأكثر تأثيرًا في سلة المستهلك.

كما أسهمت قطاعات أخرى في دفع التضخم نحو الارتفاع، حيث زادت أسعار النقل بنسبة 1.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في بعض الخدمات المرتبطة بالاستهلاك اليومي.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2025، في إشارة إلى وتيرة نمو محدودة في الأسعار خلال المدى القصير.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار تحركات سعرية معتدلة، وسط متابعة الأسواق والمحللين لمسار التضخم وتأثيراته على القوة الشرائية والسياسات الاقتصادية. ويُعد معدل التضخم من المؤشرات الأساسية التي تعكس استقرار الأسعار في الاقتصاد، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي قد تؤثر على تكاليف السلع والخدمات.

ويشير المستوى المسجل في يناير إلى استمرار التضخم ضمن نطاقات منخفضة نسبيًا، مع بقاء العوامل المحلية، خصوصًا تكاليف السكن والخدمات، المحرك الرئيس للأسعار خلال الفترة الحالية.