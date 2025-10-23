التقويم الاقتصادي: بيانات مخزون الغاز الأمريكي، ومبيعات التجزئة الكندية

تراقب الأسواق عن كثب التطورات الجيوسياسية، والمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المفروضة على شركات الطاقة الروسية العملاقة قبل محادثات السلام المحتملة بين أوكرانيا وروسيا. يشهد النفط ارتفاعًا في قيمته اليوم، بينما يشهد الذهب أيضًا انتعاشًا بنسبة تقارب 0.7%.

أما جلسة اليوم نفسها، فلن تتضمن الكثير من المنشورات ذات الأهمية الرئيسية للسوق، والتي لا تزال مرتبطة، من بين أمور أخرى، بتعليق أنشطة الحكومة الأمريكية.

ما الذي نترقبه اليوم؟ (بتوقيت وسط أوروبا)

1:00 مساءً - تركيا، قرار سعر الفائدة. التوقعات: 39.5%. السابق: 40.5%.

2:30 مساءً - كندا، مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر. التوقعات: 1% على أساس شهري. السابق: -0.8% على أساس شهري.

16:00 - الولايات المتحدة، مبيعات المنازل المعلقة لشهر أكتوبر. التوقعات: 4.06 مليون. السابق: 4.0 مليون.

16:30 - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مخزونات الغاز الطبيعي. التوقعات: 78 مليار برميل. السابق: 80 مليار برميل.