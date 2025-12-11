عاجل: البنك الوطني السويسري يُبقي أسعار الفائدة ثابتة!

9:30 - قرار البنك الوطني السويسري بشأن أسعار الفائدة:
قرر البنك الوطني السويسري الإبقاء على مستوى أسعار الفائدة الحالي عند 0%، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق.
كما أعلن البنك استعداده للتدخل للحفاظ على سعر الصرف المستهدف.
وتوقعت التوقعات ارتفاع التضخم بشكل مطرد في السنوات القادمة، ليصل إلى 0.6% في عام 2027.
ومن المتوقع أن يحافظ النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) على استقراره عند حوالي 1%.
لا يزال رد فعل السوق محدودًا نظرًا لتوافق القرار مع التوقعات. ومع ذلك، فإن الإقرار باحتمالية الحاجة إلى دعم سعر الصرف قد أدى إلى ضغط طفيف على الفرنك السويسري.
دولار أمريكي + فرنك سويسري (M1)
المصدر: xStation5
عاجل: الناتج المحلي الإجمالي البريطاني وقطاع التصنيع أقل من المتوقع 📉 مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي يتماشى مع التوقعات
حصاد الأسواق (12.12.2025)
عاجل: مبيعات الجملة الأمريكية أقل من المتوقع
تركيا تقرر خفض سعر إعادة الشراء الأسبوعي إلى 38%