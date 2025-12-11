اقرأ أكثر
١٢:٣٥ م · ١١ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: البنك الوطني السويسري يُبقي أسعار الفائدة ثابتة!

 

9:30 - قرار البنك الوطني السويسري بشأن أسعار الفائدة:

قرر البنك الوطني السويسري الإبقاء على مستوى أسعار الفائدة الحالي عند 0%، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق.

كما أعلن البنك استعداده للتدخل للحفاظ على سعر الصرف المستهدف.

وتوقعت التوقعات ارتفاع التضخم بشكل مطرد في السنوات القادمة، ليصل إلى 0.6% في عام 2027.

ومن المتوقع أن يحافظ النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) على استقراره عند حوالي 1%.

لا يزال رد فعل السوق محدودًا نظرًا لتوافق القرار مع التوقعات. ومع ذلك، فإن الإقرار باحتمالية الحاجة إلى دعم سعر الصرف قد أدى إلى ضغط طفيف على الفرنك السويسري.

 

