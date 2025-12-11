"أرامكو" تستعد لبدء إنتاج الغاز من حقل الجافورة نهاية الشهر الجاري

تُخطط شركة أرامكو السعودية لبدء إنتاج الغاز من مشروع الجافورة في المملكة بحلول نهاية هذا العام، وفق تصريحات أدلى بها عبدالكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس للغاز في الشركة منوها أن الشركة في مراحل متقدمة من أعمال التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع، وبدأت أعمال بدء التشغيل الأسبوع الماضي.

يجدر الإشارة أن حقل الجافورة يُعدّ أكبر مشروع لتطوير الغاز غير المصاحب في السعودية، حيث يُقدّر حجمه بنحو 229 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات. ويُشكل المشروع عنصراً أساسياً في خطط "أرامكو" السعودية لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز بنسبة 60% بين عامي 2021 و2030، لتلبية الطلب المتزايد.

من جانب اخر كان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لعملاقة النفط السعودية قال في أغسطس الماضي إن حقل الجافورة يشكل ركيزة أساسية في برنامج الشركة الطموح للتوسع في مجال الغاز.

موضحا أنه "في الوقت الذي تستعد فيه الجافورة لبدء الإنتاج في المرحلة الأولى للمشروع خلال هذا العام، يمضي العمل قدماً في تطوير المراحل التالية". وأضاف: "لذلك، نتطلع إلى أن يؤدي حقل الجافورة دوراً رئيسياً كمزوّد للمواد الخام لقطاع البتروكيميائيات، وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل قطاعات النمو الجديدة، مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المملكة".

يُتوقّع أن يرتفع إنتاج الحقل بشكل تدريجي إلى ملياري قدم مكعب قياسي من غاز البيع يومياً، و420 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الإيثان، ونحو 630 ألف برميل يومياً من السوائل عالية القيمة بحلول 2030، وفق بيانات رسمية سابقة.

يذكر أنه كانت وزارة المالية السعودية قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن الإنتاج من الجافورة قد بدأ بالفعل وذكر الغامدي أن الشركة تستهدف محفظة عالمية لإمدادات الغاز الطبيعي المسال تبلغ 20 مليون طن.