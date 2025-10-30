التقويم الاقتصادي - قرار البنك المركزي الأوروبي والموجة التالية من أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة

- قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
انتهت الآن معظم أحداث السوق الأكثر أهمية هذا الأسبوع. خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، لكنه وجّه رسالة متشددة. أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة في وول ستريت عن أرباحها، واختتم اجتماع ترامب وشي بشكل إيجابي، وإن كان في جوهره عودة إلى الوضع السابق. لا يزال في انتظارنا العديد من البيانات الأوروبية، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، وبعد إغلاق وول ستريت، أرباح الشركتين الأمريكيتين العملاقتين التاليتين: آبل وأمازون.
التقويم الاقتصادي الرئيسي (بتوقيت جرينتش)
٨:٠٠ إسبانيا - تضخم مؤشر أسعار المستهلك (المتوقع: ٢.٩٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٣.٠٪ على أساس سنوي)
٩:٠٠ ألمانيا - الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (المتوقع: ٠.٠٪ على أساس سنوي؛ السابق: -٠.٣٪ على أساس سنوي)
١٠:٠٠ منطقة اليورو - الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث (المتوقع: ٠.١٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٠.١٪ على أساس سنوي)
١٣:٠٠ ألمانيا - تضخم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر (المتوقع: ٢.٢٪ على أساس سنوي؛ السابق: ٢.٤٪ على أساس سنوي)
١٣:١٥ منطقة اليورو - قرار سعر الفائدة (المتوقع: ٢.٠٪؛ السابق: ٢.٠٪ على أساس سنوي)
١٣:٤٥ منطقة اليورو - المؤتمر الصحفي بعد قرار البنك المركزي الأوروبي
١٤:٣٠ الولايات المتحدة - مخزونات الغاز الطبيعي (المتوقع: ٧١ مليار قدم مكعب؛ السابق: ٨٧ مليار قدم مكعب)
أرباح الشركات الجدول
- آبل (AAPL.US) - إغلاق ما بعد السوق
- أمازون (AMZN.US) - إغلاق ما بعد السوق
- إيلي ليلي (LLY.US) - قبل افتتاح السوق
- ماستركارد (MA.US) - قبل افتتاح السوق
- ميرك (MRK.US) - قبل افتتاح السوق
- إس آند بي جلوبال (SPGI.US) - قبل افتتاح السوق
