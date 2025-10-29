🚀 شركة Alphabet ترتفع بفضل نتائج الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 7% في تداولات ما بعد ساعات العمل

أسهم الشركة تسجل مستويات قياسية جديدة: على الرغم من غرامة الاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسهم ألفابت بنسبة 7% بعد ساعات التداول، مسجلةً أرقامًا قياسية جديدة، مؤكدةً ثقة المستثمرين في نجاح تآزر الذكاء الاصطناعي مع أعمالها الأساسية.

ارتفاع ربحية جوجل كلاود: حقق قطاع الحوسبة السحابية قفزة بنسبة 85% في الدخل التشغيلي، رافعًا هامش ربحه إلى 23.7%، مؤكدًا دوره كمحرك رئيسي للنمو.

إيرادات تاريخية ونجاح في مجال الذكاء الاصطناعي: تجاوزت إيرادات ألفابت ربع السنوية 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة، مما يؤكد جدوى استثماراتها الطموحة في الذكاء الاصطناعي بنتائج مبهرة.

تجاوز عملاق التكنولوجيا الأمريكي، الذي أصبح الآن قوةً هائلةً في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، أكثر من مجرد البحث وتصفح الإنترنت، التوقعات المالية بشكلٍ حاسم. أعلنت الشركة عن أول إيرادات ربع سنوية لها على الإطلاق بلغت 100 مليار دولار، مما رفع أسهمها إلى مستويات تاريخية جديدة، على الرغم من تعرضها لغرامة كبيرة مرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وقد تبنى المستثمرون تمامًا استراتيجية الإنفاق الرأسمالي الجريئة التي تهدف إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث تُقدم نتائج ألفابت دليلاً واضحًا على أن هذه الاستثمارات الضخمة تُحقق الآن عوائد ملموسة.

أثبتت ألفابت بنجاح أن سباق الذكاء الاصطناعي لا يتطلب بالضرورة تقليص نموذج أعمالها التقليدي. وقد مثّلت نتائج الربع الثالث من عام 2025 إنجازًا تاريخيًا: تجاوزت الإيرادات الربع سنوية 100 مليار دولار لأول مرة، حيث سجلت جميع القطاعات الرئيسية نموًا مزدوج الرقم. وتجاوزت ربحية السهم (EPS) البالغة 2.87 دولار توقعات المحللين بنسبة 27%، مما دفع السهم إلى تسجيل أرقام قياسية جديدة فور الإعلان.

كان نجم جوجل كلاود الأبرز بلا منازع، إذ لم يقتصر الأمر على زيادة إيراداته بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 15.2 مليار دولار أمريكي، بل حسّن ربحيته بشكل ملحوظ، وهو أمرٌ مذهل. وارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة 85%، مما رفع هامش الربح التشغيلي إلى 23.7% من 17.1% في العام السابق. وهذا يؤكد أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تُترجم بسرعة إلى كفاءة أعمال قابلة للقياس.

النتائج المالية التفصيلية لشركة ألفابت للربع الثالث من عام 2025

تحقق الشركة نتائج مبهرة، إذ تجاوزت إيراداتها على الإطلاق 100 مليار دولار.المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

الإيرادات والربحية:

إجمالي الإيرادات: ١٠٢.٣ مليار دولار أمريكي (بزيادة ١٦٪ على أساس سنوي)، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة ٩٩.٩ مليار دولار أمريكي (بزيادة ٢.٥٪). هذا هو أول ربع تتجاوز فيه الإيرادات ١٠٠ مليار دولار أمريكي، وهو إنجاز تاريخي بارز في تاريخ الشركة.



ربحية السهم: ٢.٨٧ دولار أمريكي (بزيادة ٣٥٪ على أساس سنوي)، متجاوزًا بشكل ملحوظ توقعات المحللين البالغة ٢.٢٦ دولار أمريكي (بزيادة ٢٧٪).



صافي الدخل: ٣٥.٠ مليار دولار أمريكي (بزيادة ٣٣٪ على أساس سنوي).



هامش الربح التشغيلي: ٣٠.٥٪ (بما في ذلك غرامة الاتحاد الأوروبي) أو ٣٣.٩٪ بدون الغرامة.

قطاعات الأعمال:

بحث جوجل والخدمات الأخرى: 56.6 مليار دولار أمريكي (بزيادة 15% على أساس سنوي)، متجاوزةً بذلك توقعاتنا البالغة 55 مليار دولار أمريكي.



إعلانات يوتيوب: 10.3 مليار دولار أمريكي (بزيادة 15% على أساس سنوي)، متجاوزةً بذلك توقعاتنا البالغة 10 مليارات دولار أمريكي.



جوجل كلاود: 15.2 مليار دولار أمريكي (بزيادة 34% على أساس سنوي)، متجاوزةً بذلك توقعاتنا البالغة 14.8 مليار دولار أمريكي.



الاشتراكات والمنصات والأجهزة: 12.9 مليار دولار أمريكي (بزيادة 21% على أساس سنوي).



شبكة جوجل: 7.4 مليار دولار أمريكي (بانخفاض 2.6% على أساس سنوي) - القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضًا.

ربحية القطاع:

خدمات جوجل: دخل تشغيلي 33.5 مليار دولار أمريكي (بزيادة 8.7% على أساس سنوي)، وهامش ربح تشغيلي 38.5%.



جوجل كلاود: دخل تشغيلي 3.6 مليار دولار أمريكي (بزيادة 85% على أساس سنوي)، وهامش ربح تشغيلي 23.7% - أقوى ديناميكيات النمو.



الرهانات الأخرى: خسارة تشغيلية 1.4 مليار دولار أمريكي (بزيادة 28%).

النفقات الرأسمالية والتوقعات:



النفقات الرأسمالية للربع الثالث من عام 2025: 24.0 مليار دولار أمريكي (بزيادة 83% على أساس سنوي)، متجاوزةً توقعات 22.4 مليار دولار أمريكي.



توجيهات النفقات الرأسمالية الجديدة لعام 2025: 91-93 مليار دولار أمريكي (بزيادة عن 85 مليار دولار أمريكي سابقًا).



متراكمات جوجل كلاود: 155 مليار دولار أمريكي (بزيادة 46% على أساس ربع سنوي).



عدد الموظفين: 190,167 (بزيادة 4.9% على أساس سنوي).

أهم النقاط والتعليقات



إنجاز تاريخي



تجاوزت ألفابت حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي في إيراداتها الفصلية لأول مرة في تاريخها، محققةً 102.3 مليار دولار أمريكي. وصرح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: "حققت ألفابت ربعًا رائعًا، مع نموٍّ مزدوج الرقم في جميع قطاعات أعمالنا الرئيسية". ارتفعت أسهم الشركة في البداية بنسبة 2% فقط في تداولات ما بعد الإغلاق، لكنها سرعان ما تسارعت إلى 7%، مما يُثبت قدرة ألفابت على مواصلة ارتفاع قيمتها، حتى في أعلى مستوياتها التاريخية. تجدر الإشارة إلى أن الشركة تفتخر بأحد أدنى مضاعفات التقييم بين جميع شركات التكنولوجيا الرئيسية، وخاصةً مجموعة ماج7، مع تحقيقها أفضل النتائج في هذه المجموعة خلال هذا الربع، حيث تكبدت مايكروسوفت وميتا خسائر بعد إعلان الأرباح.

ارتفعت أسهم شركة ألفابت بأكثر من 7% في تعاملات ما بعد ساعات العمل، مسجلة مستويات قياسية تاريخية جديدة.

المصدر: Bloomberg

جوجل كلاود - الأداء المتميز



حققت جوجل كلاود أكبر مفاجأة إيجابية، بإيرادات بلغت 15.2 مليار دولار أمريكي (بزيادة 34% على أساس سنوي) ودخل تشغيلي بلغ 3.6 مليار دولار أمريكي (بزيادة 85% على أساس سنوي). وارتفع هامش الربح التشغيلي للقطاع إلى 23.7% من 17.1% في العام السابق، مما يُثبت ارتفاع الكفاءة التشغيلية. وبلغت الطلبات المتراكمة في نهاية الربع 155 مليار دولار أمريكي، بزيادة ربع سنوية قدرها 46%، مما يُشير إلى نمو قوي في الإيرادات المُتوقعة في المستقبل القريب. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - منصتي وحدة المعالجة المركزية (TPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) للعملاء الذين يُطورون حلول الذكاء الاصطناعي. وأعلنت شركة أنثروبيك عن توسيع نطاق استخدامها لوحدات المعالجة المركزية (TPU) من جوجل ليصل إلى مليون وحدة بحلول عام 2026.

البحث والذكاء الاصطناعي - التآزر بدلاً من التنافر



حقق بحث جوجل وشركات أخرى إيرادات بلغت 56.6 مليار دولار أمريكي (بزيادة 15% على أساس سنوي)، متجاوزةً التوقعات. والجدير بالذكر أن دمج الذكاء الاصطناعي في محرك البحث ساعد جوجل على مواصلة جذب قاعدة مستخدمين ضخمة. بدلاً من استبدال الحلول السابقة، يدعم الذكاء الاصطناعي هذه الحلول ويزيد من إنتاجيتها، مما يُخفف من مخاوف المستثمرين السابقة بشأن هيمنة أساليب البحث التقليدية.

يوتيوب والاشتراكات - تنويع النماذج

بلغت عائدات إعلانات يوتيوب 10.3 مليار دولار أمريكي (بزيادة 15% على أساس سنوي)، إلا أن النمو في قطاع الاشتراكات كان أكثر إثارة للإعجاب - حيث نمت الاشتراكات والمنصات والأجهزة بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 12.9 مليار دولار أمريكي. تمتلك ألفابت الآن أكثر من 300 مليون اشتراك مدفوع، مدفوعًا بشكل رئيسي بخدمة يوتيوب بريميوم (125 مليون مشترك) وجوجل ون. من الواضح أن الشركة لا تكتفي بتطوير قطاعات جديدة فحسب، بل تتمتع أيضًا بأسس متينة تُحقق نتائج أفضل عامًا بعد عام.

غرامة الاتحاد الأوروبي - عبء لمرة واحدة



تأثرت النتائج المالية بغرامة قدرها 3.5 مليار دولار فرضتها المفوضية الأوروبية على الشركة بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في سوق تكنولوجيا الإعلانات. لولا هذه الغرامة، لبلغ الدخل التشغيلي 34.7 مليار دولار (بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي) بهامش ربح قدره 33.9%. أعلنت جوجل عن استئناف، وعادةً ما يتعامل السوق مع هذا الأمر كعامل غير متكرر.

جيميني للذكاء الاصطناعي - اعتماد متزايد

بلغ عدد مستخدمي تطبيق جيميني النشطين شهريًا 650 مليون مستخدم كما هو مُعلن في الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بـ 350 مليون مستخدم في أبريل 2025. تُعالج المنصة الآن 7 مليارات رمز في الدقيقة عبر واجهة برمجة تطبيقات العميل المباشرة. وبينما لا يزال جيميني يتخلف عن ChatGPT (المُقدر عدد مستخدميه الشهريين بـ 600 مليون مستخدم)، فإن تكامله مع منظومة جوجل (جيميل، خرائط جوجل، بحث جوجل) يُعزز اعتماده السريع. يعتبر العديد من المراقبين نماذج جوجل الأفضل في فئتها، وقد يؤدي التعاون الوثيق مع أنثروبيك إلى تطوير أكبر في مجال نماذج الذكاء الاصطناعي. كما تُعد ألفابت رائدة في سباق الحوسبة الكمومية، مما يعزز توقعات الشركة على المدى الطويل.

التوقعات

تؤكد نتائج الربع الثالث من عام 2025 المكانة التنافسية القوية لألفابت وفعالية استراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي. يشير النمو المزدوج في جميع قطاعات الأعمال الأساسية، والتحسن المذهل في الربحية في جوجل كلاود، وارتفاع تراكم الطلبات (155 مليار دولار)، إلى استمرار الزخم الإيجابي. ومن العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها عائد الاستثمارات المكثفة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتأثير لوائح مكافحة الاحتكار. ولا تزال وول ستريت إيجابية للغاية، حيث أوصى 65 من أصل 78 محللًا بـ "الشراء"، و13 بـ "الاحتفاظ"، ولم يُوصِ أيٌّ منهم بـ "البيع". وقد ارتفعت أسهم ألفابت بأكثر من 45% في عام 2025، لتصل إلى مستويات تاريخية جديدة بعد إعلان الأرباح.

وتبلغ الزيادة منذ بداية العام نحو 45%، وإذا أخذنا في الاعتبار التداول بعد ساعات العمل، فإن هذه الزيادة تتجاوز 50%.

المصدر: xStation5