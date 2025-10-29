معاينة مايكروسوفت: ما الذي يمكن أن نتوقعه من أرباح الربع الثالث؟

مايكروسوفت إحدى ركائز الاقتصاد الرقمي العالمي، وعلامة تجارية تخترق تقريبًا كل جانب من جوانب البرمجيات. غالبًا ما تُصبح النتائج المالية للشركة مقياسًا للطلب على التكنولوجيا والاستثمارات في البنية التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي. اليوم، بعد إغلاق سوق الأسهم في الولايات المتحدة، ستقدم الشركة تقريرها للربع الأخير. لن يقتصر الأمر على جدول النتائج بحد ذاته، بل سيشمل أيضًا تفسير اتجاهات قطاعات الأعمال المختلفة والتوجيهات للأشهر المقبلة.

يتوقع السوق إيرادات تبلغ حوالي 75.5 مليار دولار أمريكي، مما يعني نموًا سنويًا بنسبة 14% تقريبًا وربحية للسهم الواحد قدرها 3.66 دولار أمريكي.

إلى جانب تحقيق هذه القيم، سيكون من المهم وصف الشركة لحالة قطاعاتها الرئيسية، وما إذا كانت تؤكد استدامة الطلب على الخدمات السحابية والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. سيقارن المستثمرون ديناميكيات الإيرادات وهوامش الربح خلال الأرباع الأخيرة لتقييم مدى استدامة معدل النمو الحالي.

السحابة

ستكون عمليات السحابة محور الاهتمام. يُمثل قطاع السحابة الذكية حاليًا حوالي 40% من إيرادات الشركة. وتشير توقعات السوق إلى أن إيرادات مايكروسوفت السحابية ستنمو بأكثر من 20% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 46 مليار دولار. وستخضع ديناميكيات منصة Azure، التي تعكس الانتقال إلى السحابة، لمراقبة دقيقة للغاية. قد تشمل المؤشرات المهمة أيضًا معدلات استخدام خدمة الخادم، وقاعدة العملاء، والعلاقة بين النمو وتكاليف توسيع مراكز البيانات.

Copilot

ستكون Copilot، وهي مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منتجات المكاتب، النجم الثاني في هذه الأمسية. ويعتمد المستثمرون على الحفاظ على معدل نمو مرتفع للمستخدمين، والأهم من ذلك، زيادة واضحة في تحقيق الربح. ستشمل البيانات الرئيسية معدلات التحويل من النسخ التجريبية إلى الباقات المدفوعة، والإيرادات لكل مستخدم، وتوسيع نطاق توفر Copilot في الطبقات اللاحقة من النظام البيئي، من حزم البرامج المكتبية إلى أدوات تطوير البرمجيات وحلول التواصل مع العملاء.

التوقعات

إلى جانب الأرقام نفسها، فإن أسلوب التواصل والتوقعات مهم. تُعدّ مايكروسوفت من بين الشركات الرائدة في الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية للحوسبة والتخزين، ويتوقع السوق وجود أدلة واضحة على أن هذه النفقات ستُترجم إلى نمو مستدام في التدفق النقدي.

لا تزال التقييمات مرتفعة، لذا فإن هامش الخطأ ضئيل. قد يتوقع المشاركون في السوق زيادة في توقعات الأرباح للأرباح للأرباع القادمة. قد تُضعف الإشارات المتحفظة أو التعليقات الحذرة من الإدارة المعنويات.

ستكون الإشارة إلى المنافسة، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات السحابية، من المواضيع المهمة. ومع ذلك، قد تكون المفاجأة الإيجابية هي الإعلان عن تعاون جديد مع شركة منخرطة بعمق في تطوير الذكاء الاصطناعي، مما سيعزز الرسالة حول مزايا "نظام مايكروسوفت البيئي"، ويعزز التوقعات بمزيد من التوسع في الخدمات السحابية والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

MSFT.US (D1)

المصدر: xStation5