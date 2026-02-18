اقرأ أكثر
١٠:٥٩ ص · ١٨ فبراير ٢٠٢٦

التقويم الاقتصادي: الإنتاج الصناعي الأمريكي وطلبات السلع المعمرة 📈

جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيف نسبياً. سينصبّ اهتمام المستثمرين على صدور بيانات طلبات السلع المعمرة والإنتاج الصناعي قبيل جلسة التداول الأمريكية.

 

الأربعاء، ١٨ فبراير

  • ٧:٠٠ صباحاً بتوقيت غرينتش - بيانات التضخم من المملكة المتحدة
  • ١:٣٠ ظهراً بتوقيت غرينتش - طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة
  • ٢:١٥ ظهراً بتوقيت غرينتش - الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة
  • ٩:٤٠ مساءً بتوقيت غرينتش - بيانات معهد البترول الأمريكي (API) عن مخزونات النفط الأمريكية

٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٩:٤٦ م

سيعقد ترامب مؤتمراً صحفياً حول قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية خلال 12 دقيقة 💡
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٨:١٤ م

خيبة أمل لترامب، وصمود للجميع: الحقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 🇺🇸
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٧:١٦ م

الاقتصاد الإماراتي يواصل تسارعه: نمو غير نفطي بنسبة 6.1% خلال تسعة أشهر
٢٠ فبراير ٢٠٢٦, ٧:١٤ م

عاجل: المحكمة العليا الأمريكية تُبطل التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب 🚨🏛️
