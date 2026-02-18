التقويم الاقتصادي: الإنتاج الصناعي الأمريكي وطلبات السلع المعمرة 📈

جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيف نسبياً. سينصبّ اهتمام المستثمرين على صدور بيانات طلبات السلع المعمرة والإنتاج الصناعي قبيل جلسة التداول الأمريكية.
الأربعاء، ١٨ فبراير
- ٧:٠٠ صباحاً بتوقيت غرينتش - بيانات التضخم من المملكة المتحدة
- ١:٣٠ ظهراً بتوقيت غرينتش - طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة
- ٢:١٥ ظهراً بتوقيت غرينتش - الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة
- ٩:٤٠ مساءً بتوقيت غرينتش - بيانات معهد البترول الأمريكي (API) عن مخزونات النفط الأمريكية
سيعقد ترامب مؤتمراً صحفياً حول قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية خلال 12 دقيقة 💡
خيبة أمل لترامب، وصمود للجميع: الحقيقة حول الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 🇺🇸
الاقتصاد الإماراتي يواصل تسارعه: نمو غير نفطي بنسبة 6.1% خلال تسعة أشهر
عاجل: المحكمة العليا الأمريكية تُبطل التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها ترامب 🚨🏛️