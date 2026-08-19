التقويم الاقتصادي: الأنظار كلها متجهة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 📖

الجيوسياسة والتعريفات الجمركية: خفت حدة التوترات التجارية قليلاً بعد أن علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية لمدة ثلاثة أيام، مُعلناً عن التوصل إلى "اتفاق". في غضون ذلك، تواصل أسعار النفط ارتفاعها وسط توترات مستمرة وحالة من عدم اليقين بشأن حرية مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

الجيوسياسة والتعريفات الجمركية: خفت حدة التوترات التجارية قليلاً بعد أن علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية لمدة ثلاثة أيام، مُعلناً عن التوصل إلى "اتفاق". في غضون ذلك، تواصل أسعار النفط ارتفاعها وسط توترات مستمرة وحالة من عدم اليقين بشأن حرية مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

الجيوسياسة والتعريفات الجمركية: خفت حدة التوترات التجارية قليلاً بعد أن علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية لمدة ثلاثة أيام، مُعلناً عن التوصل إلى "اتفاق". في غضون ذلك، تواصل أسعار النفط ارتفاعها وسط توترات مستمرة وحالة من عدم اليقين بشأن حرية مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

الجيوسياسة والتعريفات الجمركية: خفت حدة التوترات التجارية قليلاً بعد أن علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية لمدة ثلاثة أيام، مُعلناً عن التوصل إلى "اتفاق". في غضون ذلك، تواصل أسعار النفط ارتفاعها وسط توترات مستمرة وحالة من عدم اليقين بشأن حرية مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

الجيوسياسة والتعريفات الجمركية: خفت حدة التوترات التجارية قليلاً بعد أن علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية لمدة ثلاثة أيام، مُعلناً عن التوصل إلى "اتفاق". في غضون ذلك، تواصل أسعار النفط ارتفاعها وسط توترات مستمرة وحالة من عدم اليقين بشأن حرية مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

الجيوسياسة والتعريفات الجمركية: خفت حدة التوترات التجارية قليلاً بعد أن علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية لمدة ثلاثة أيام، مُعلناً عن التوصل إلى "اتفاق". في غضون ذلك، تواصل أسعار النفط ارتفاعها وسط توترات مستمرة وحالة من عدم اليقين بشأن حرية مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.