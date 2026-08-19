التقويم الاقتصادي: الأنظار كلها متجهة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 📖

ما الذي يُحرّك السوق اليوم؟
- الجيوسياسة والتعريفات الجمركية: خفت حدة التوترات التجارية قليلاً بعد أن علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 50% على البضائع الكندية لمدة ثلاثة أيام، مُعلناً عن التوصل إلى "اتفاق". في غضون ذلك، تواصل أسعار النفط ارتفاعها وسط توترات مستمرة وحالة من عدم اليقين بشأن حرية مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
- ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي: بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، نتيجةً لعمليات بيع مكثفة للسندات العالمية، يتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يوليو.
- بيانات التضخم في المملكة المتحدة: في تمام الساعة 8:00 صباحاً، صدر مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر يوليو، مسجلاً 2.9% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع التوقعات. في الوقت نفسه، بلغ التضخم الأساسي 2.6% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات التي كانت 2.5% على أساس سنوي.
الوضع في الأسواق صباح اليوم (حتى الساعة 9:00):
- مؤشرات سوق الأسهم: اتسم التداول في الأسواق الأوروبية والأمريكية صباح اليوم بالحذر وانخفاض التقلبات. ارتفع مؤشر DE40 الألماني بنسبة رمزية بلغت 0.08%، وارتفع مؤشر UK100 البريطاني بنسبة 0.05%، بينما انخفض مؤشر W20 البولندي بنسبة 0.23%. في الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشري US500 وUS100 بشكل طفيف، بنسبة 0.02% و0.09% على التوالي. في آسيا، كانت الانخفاضات واسعة النطاق، حيث خسر مؤشر JP225 الياباني 0.57% في أعقاب الضغوط العالمية على قطاع التكنولوجيا.
- السلع والعملات: ارتفع سعر الذهب (GOLD) بنسبة 0.30% صباح اليوم، مستفيدًا من انخفاض طفيف في عوائد السندات الأمريكية. كما ارتفعت أسعار النفط - حيث ارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) بنسبة 0.30%. ولا يزال الدولار الأمريكي ضعيفًا مقابل أزواج العملات الرئيسية. ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22%، وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16%.
أبرز أحداث اليوم:
- 11:00 - منطقة اليورو، مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) لشهر يوليو على أساس سنوي
- 16:30 - الولايات المتحدة الأمريكية، تغيرات أسعار النفط الخام ومخزونات البنزين
- 20:00 - الولايات المتحدة الأمريكية، محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
تارجت: في جلسة ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، ستتجه الأنظار إلى النتائج المالية لشركة تارجت، التي ارتفعت أسهمها بأكثر من 55% منذ بداية العام
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انخفض الدولار بنسبة 0.8%
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