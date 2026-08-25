التقويم الاقتصادي: البيانات الألمانية الرئيسية وسوق الإسكان الأمريكي

تتأثر معنويات السوق الصباحية بتجدد المخاوف بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو واستمرار التضخم. ويُقيّم المستثمرون قراءات مؤشر مديري المشتريات المتباينة الصادرة أمس، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول الخطوات المقبلة للبنوك المركزية. ستشهد جلسة اليوم صدور بيانات اقتصادية من عدة جهات أوروبية، بما في ذلك القراءة النهائية الهامة للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ومؤشر مناخ الأعمال الصادر عن معهد إيفو. وفي وقت لاحق من اليوم، سيتجه التركيز نحو الولايات المتحدة، حيث ستكون بيانات سوق الإسكان ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات محط الأنظار، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التقلبات في زوج اليورو/الدولار الأمريكي ومؤشرات وول ستريت.

أهم البيانات الصادرة عن الجلسة الآسيوية:

نشر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماعه لشهر أغسطس، مشيرًا إلى استمرار اليقظة المتشددة في ظل الضغوط التضخمية المستمرة، لا سيما في سوق العمل.

جدول البيانات الاقتصادية الكلية

8:00 ألمانيا - الناتج المحلي الإجمالي النهائي ربع السنوي: آخر قراءة: 0.3%. التوقعات: 0.2%. القراءة السابقة: 0.4%.

8:00 ألمانيا - الناتج المحلي الإجمالي النهائي غير المتاح سنويًا: آخر قراءة: 1.0%. التوقعات: 0.9%. القراءة السابقة: 0.8%.

8:45 فرنسا - مؤشر ثقة المستهلك. التوقعات: 87. القراءة السابقة: 86.

9:30 السويد - محضر اجتماع بنك ريكسبانك.

9:30 بولندا - معدل البطالة. التوقعات: 5.9%. القراءة السابقة: 5.8%.

10:00 ألمانيا - مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن معهد إيفو. التوقعات: 87.1. القراءة السابقة: 86.6.

14:00 المجر - قرار سعر الفائدة. التوقعات: 5.50%. السابق: 5.75%.

14:00 بتوقيت الولايات المتحدة - رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، يلقي كلمة.

16:00 بتوقيت الولايات المتحدة - مبيعات المنازل الجديدة. التوقعات: 620 ألف منزل. السابق: 628 ألف منزل.

16:00 بتوقيت الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات. التوقعات: 90.2. السابق: 90.8.

16:00 بتوقيت الولايات المتحدة - مؤشر التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند. التوقعات: 7. السابق: 5.

22:00 بتوقيت الولايات المتحدة - رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، يلقي كلمة.

22:40 بتوقيت الولايات المتحدة - مخزونات النفط الخام الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي. التوقعات: +0.5 مليون برميل. السابق: -0.33 مليون برميل.

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة