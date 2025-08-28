اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية، وطلبات البطالة في الولايات المتحدة، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الثانية في دائرة الضوء

١:٤٣ م ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥

 

تحديثات السوق

  • تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا، معوضةً خسائرها السابقة عقب الأرباح القوية لشركة إنفيديا.
  • ارتفعت مؤشرات اليورو/الدولار والأسهم الأوروبية قليلًا قبيل صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
  • تنتظر الأسواق التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات البطالة الأسبوعية.

 

التقويم الاقتصادي

  • 11:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي
  • 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن يبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% سنويًا، مقابل 2.5% سابقًا
  • 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي (التقدير الثاني) 3.1% سنويًا، مقابل 3.0% سابقًا (مؤشر الأسعار: 2%، مقابل 2% سابقًا)
  • 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن تبلغ طلبات إعانة البطالة الأولية 230 ألفًا، مقابل 235 ألفًا سابقًا
  • 2:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 0.24%، مقابل 0.8% سابقًا
  • 2:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن يرتفع مخزون الغاز الطبيعي في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بمقدار 26 مليار قدم مكعب، مقابل 13 مليار قدم مكعب سابقًا
  • 3:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن يرتفع مؤشر كانساس سيتي الفيدرالي المركب بمقدار 1 نقطة، مقابل 1 نقطة سابقًا

 

أخبار الأسواق

12.09.2025
٩:٥٦ م

ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 وUS30...

 ٨:٠٧ م

عاجل: انخفاض أسهم شركتي فايزر وموديرنا بعد تقارير في صحيفة واشنطن بوست 🚨

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تُخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بوفاة 25 طفلًا، مما أثار قلقًا في الأوساط العلمية وأدى إلى انخفاض حاد في أسعار أسهم شركتي...

 ٦:٢٨ م

افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا...
