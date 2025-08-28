التقويم الاقتصادي: محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية، وطلبات البطالة في الولايات المتحدة، وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي الثانية في دائرة الضوء

تحديثات السوق
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبيإنشاء حساب حساب تجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوال
- تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا، معوضةً خسائرها السابقة عقب الأرباح القوية لشركة إنفيديا.
- ارتفعت مؤشرات اليورو/الدولار والأسهم الأوروبية قليلًا قبيل صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
- تنتظر الأسواق التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات البطالة الأسبوعية.
التقويم الاقتصادي
- 11:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي
- 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن يبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5% سنويًا، مقابل 2.5% سابقًا
- 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي (التقدير الثاني) 3.1% سنويًا، مقابل 3.0% سابقًا (مؤشر الأسعار: 2%، مقابل 2% سابقًا)
- 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن تبلغ طلبات إعانة البطالة الأولية 230 ألفًا، مقابل 235 ألفًا سابقًا
- 2:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن تنخفض مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 0.24%، مقابل 0.8% سابقًا
- 2:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن يرتفع مخزون الغاز الطبيعي في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بمقدار 26 مليار قدم مكعب، مقابل 13 مليار قدم مكعب سابقًا
- 3:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: من المتوقع أن يرتفع مؤشر كانساس سيتي الفيدرالي المركب بمقدار 1 نقطة، مقابل 1 نقطة سابقًا