حصاد الأسواق (12.12.2025)

تواصل أسواق الأسهم الآسيوية مكاسبها، مدعومةً بمستويات قياسية في وول ستريت وأسواق الأسهم العالمية. ويتعزز تفاؤل المستثمرين بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بالإضافة إلى التقييم الإيجابي لحالة الاقتصاد الأمريكي. وارتفع مؤشر

آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، متجهاً نحو أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف نوفمبر.