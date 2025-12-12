حصاد الأسواق (12.12.2025)

- تتداول أسهم وول ستريت قرب مستويات قياسية، مع وجود بعض الحذر تجاه قطاع التكنولوجيا، حيث انخفضت أسهم شركة برودكوم (AVGO.US) بنحو 5% أمس عقب إعلان أرباحها. وتتداول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير يُذكر يوم الجمعة، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%.
- ونظرًا لقلة البيانات الاقتصادية الكلية اليوم، سينصبّ اهتمام السوق على خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بولسون، وهاماك، وجولزبي)، بالإضافة إلى البيانات الثانوية من أوروبا، بما في ذلك قراءات مؤشر أسعار المستهلك من ألمانيا وفرنسا، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي من المملكة المتحدة.
- وفي جلسة التداول أمس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، على الرغم من أن جزءًا من السوق بدأ بتقليص انكشافه على أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي عقب نتائج شركة أوراكل. وبعد الجلسة، أعلنت برودكوم عن أرباحها، وبينما كان التقرير نفسه قياسيًا، إلا أن الشركة خيبت الآمال بتوقعاتها لمبيعات قطاع الذكاء الاصطناعي.
- تواصل أسواق الأسهم الآسيوية مكاسبها، مدعومةً بمستويات قياسية في وول ستريت وأسواق الأسهم العالمية. ويتعزز تفاؤل المستثمرين بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بالإضافة إلى التقييم الإيجابي لحالة الاقتصاد الأمريكي. وارتفع مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، متجهاً نحو أعلى مستوى إغلاق له منذ منتصف نوفمبر.
- وشهدت اليابان أقوى أداء، حيث اقترب مؤشر توبكس من مستوى قياسي. وقاد القطاع المالي هذه المكاسب، مدعوماً بتكهنات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وهو أمر ينتظره السوق منذ أشهر.
- في المقابل، ظهرت صورة مغايرة في الصين، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية. وأعلنت الحكومة عن مزيد من الدعم للاقتصاد، ولكن دون أي حوافز مالية إضافية في عام 2025، مما أدى إلى فتور معنويات المستثمرين وجني الأرباح.
- وتواصل أسواق الأسهم العالمية إظهار زخم قوي. وارتفع مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول بنسبة 0.1% أخرى بعد إغلاقه عند مستوى قياسي أمس. يتجه المؤشر القياسي نحو تحقيق مكاسب بنحو 21% في عام 2025، وهو ما سيكون أفضل أداء له في ست سنوات. أما نظيره الآسيوي، فيتداول بأقل من 2% من أعلى مستوى له على الإطلاق.
في أسواق السلع:
- يحافظ النحاس على استقراره بعد ارتفاع قياسي حديث.
- ترتفع أسعار معظم المعادن الصناعية، استجابةً لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تيسيرًا.
- يشهد الذهب تصحيحًا بعد ثلاثة أيام من المكاسب، على الرغم من استمرار توقعات السوق بمزيد من التيسير النقدي.
- تبقى الفضة قريبة من مستويات قياسية.
- انتعش النفط من أدنى مستوياته في شهرين تقريبًا.
يبقى سعر البيتكوين ضمن نطاق ضيق حول 92,500 دولار أمريكي، مما يشير إلى صراع مستمر بين العرض والطلب في منطقة رئيسية. على الرغم من المستويات القياسية التي سجلتها الأسهم الأمريكية، فشل البيتكوين في تجاوز مستوى 94,000 دولار أمريكي بشكل مستدام.
