١١:٠٧ ص · ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥

عاجل: الناتج المحلي الإجمالي البريطاني وقطاع التصنيع أقل من المتوقع 📉 مؤشر أسعار المستهلك الألماني النهائي يتماشى مع التوقعات

تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة لثلاثة أشهر: -0.1% (التوقعات: 0%، القيمة السابقة: 0.1%)

 

  • الإنتاج الصناعي: 0.5% (التوقعات: 1.1%، القيمة السابقة: -1.7%)

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الألماني النهائي على أساس سنوي: 2.6% مقابل 2.6% متوقعة و2.6% سابقة (0.5% شهريًا مقابل 0.5% متوقعة و0.5% سابقة)

 

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا بعد قراءة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة التي جاءت أقل من المتوقع.

 

 

١٢ ديسمبر ٢٠٢٥, ١١:٠٢ ص

حصاد الأسواق (12.12.2025)
١١ ديسمبر ٢٠٢٥, ٧:١١ م

عاجل: مبيعات الجملة الأمريكية أقل من المتوقع
١١ ديسمبر ٢٠٢٥, ٣:٣٣ م

تركيا تقرر خفض سعر إعادة الشراء الأسبوعي إلى 38%
١١ ديسمبر ٢٠٢٥, ١:١٠ م

"أرامكو" تستعد لبدء إنتاج الغاز من حقل الجافورة نهاية الشهر الجاري

