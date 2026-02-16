اقرأ أكثر
١١:٤٨ ص · ١٦ فبراير ٢٠٢٦

التقويم الاقتصادي والشركاتي: عطلة البنوك في الصين والولايات المتحدة وكندا 💡 (16 فبراير 2026)

أهم النقاط
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أهم النقاط
  • بسبب إغلاق البورصات في الصين والولايات المتحدة وكندا، قد تكون تقلبات السوق محدودة اليوم.

بعد أقل من 15 دقيقة، ستبدأ جلسة التداول النقدي في الأسواق الأوروبية. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال تحقيق مكاسب معتدلة عند الافتتاح. ويرتفع مؤشر DE40 الألماني حاليًا بنسبة 0.26%، بينما يرتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة تقارب 0.24%. ولن يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الكثير من البيانات الاقتصادية الكلية، وسيقتصر على البيانات الثانوية. وفيما يلي أهم البيانات:

أعلاه جدول البيانات الاقتصادية الكلية. المصدر: xStation

أدناه جدول نتائج الشركات لهذا الأسبوع.

المصدر: xStation

١٨ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٣٤ م

افتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1% 📈 ارتفاع أسهم Nvidia وسط طلبات شراء كبيرة من Meta
١٨ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٢٩ م

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% 📈🔥
١٨ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٠٢ م

السيادي السعودي يتخارج من “غراند ثيفت أوتو” وسط إعادة تموضع استثماري
١٨ فبراير ٢٠٢٦, ٦:٥٧ م

تعزز Moody's حضورها في المملكة بافتتاح مقر إقليمي في الرياض
انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم
ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات