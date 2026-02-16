التقويم الاقتصادي والشركاتي: عطلة البنوك في الصين والولايات المتحدة وكندا 💡 (16 فبراير 2026)

- بسبب إغلاق البورصات في الصين والولايات المتحدة وكندا، قد تكون تقلبات السوق محدودة اليوم.
- بسبب إغلاق البورصات في الصين والولايات المتحدة وكندا، قد تكون تقلبات السوق محدودة اليوم.
بعد أقل من 15 دقيقة، ستبدأ جلسة التداول النقدي في الأسواق الأوروبية. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال تحقيق مكاسب معتدلة عند الافتتاح. ويرتفع مؤشر DE40 الألماني حاليًا بنسبة 0.26%، بينما يرتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة تقارب 0.24%. ولن يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الكثير من البيانات الاقتصادية الكلية، وسيقتصر على البيانات الثانوية. وفيما يلي أهم البيانات:
أعلاه جدول البيانات الاقتصادية الكلية. المصدر: xStation
أدناه جدول نتائج الشركات لهذا الأسبوع.
المصدر: xStation
افتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1% 📈 ارتفاع أسهم Nvidia وسط طلبات شراء كبيرة من Meta
ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% 📈🔥
السيادي السعودي يتخارج من “غراند ثيفت أوتو” وسط إعادة تموضع استثماري
تعزز Moody's حضورها في المملكة بافتتاح مقر إقليمي في الرياض